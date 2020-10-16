Sahabiye'de bir ihale daha

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve 622 daire 55 işyerini kapsayan 1. uygulama etabının tamamlandığı Sahabiye kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. uygulama etabı bloklarından A4 blokun yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve 622 daire 55 işyerini kapsayan 1. uygulama etabının tamamlandığı Sahabiye kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. uygulama etabı bloklarından A4 blokun yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhalesi yapılan blokta 72 daire ve 13 işyeri bulunuyor.

Sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etap inşaatlarının yapım işi ihalesine çıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye çıkılan blokta 156 ila 208 metrekare arasında 72 daire ve 13 adet farklı büyüklüklerde işyeri ile iki katlı otopark bulunduğunu ifade edilerek, toplam inşaat alanının 23 bin metrekare olduğunu dile getirildi. Açıklamada, bugün gerçekleştirilen ihalenin ardından, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. uygulama etabı hak sahipleri için uzlaşma sağlanan bloklardan, yapım ihalesi gerçekleştirilecek son 1 bloğun ihalesinin de Kasım ayı içerisinde yapılacağı kaydedildi.

6 firmanın katıldığı ihale, İhale Komisyonu Başkanlığı'nın incelemesinin ardından kesinlik kazanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı