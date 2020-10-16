Sahabiye'de bir ihale daha
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahabiye'de bir ihale daha

16.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:04
Sahabiye'de bir ihale daha

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve 622 daire 55 işyerini kapsayan 1. uygulama etabının tamamlandığı Sahabiye kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. uygulama etabı bloklarından A4 blokun yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından takip ettiği ve 622 daire 55 işyerini kapsayan 1. uygulama etabının tamamlandığı Sahabiye kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. uygulama etabı bloklarından A4 blokun yapım ihalesi gerçekleştirildi. İhalesi yapılan blokta 72 daire ve 13 işyeri bulunuyor.

Sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 2. etap inşaatlarının yapım işi ihalesine çıkıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihaleye çıkılan blokta 156 ila 208 metrekare arasında 72 daire ve 13 adet farklı büyüklüklerde işyeri ile iki katlı otopark bulunduğunu ifade edilerek, toplam inşaat alanının 23 bin metrekare olduğunu dile getirildi. Açıklamada, bugün gerçekleştirilen ihalenin ardından, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. uygulama etabı hak sahipleri için uzlaşma sağlanan bloklardan, yapım ihalesi gerçekleştirilecek son 1 bloğun ihalesinin de Kasım ayı içerisinde yapılacağı kaydedildi.

6 firmanın katıldığı ihale, İhale Komisyonu Başkanlığı'nın incelemesinin ardından kesinlik kazanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Cansu Dere Merve Boluğur
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Genç Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahabiye'de bir ihale daha - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 01:09:39. #1.14#
title