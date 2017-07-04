Sahabe Projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tamamlayacak

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın en önemli projelerinden birisi olan sahabe Hz. Safvan bin Muattal (ra) Türbesi ve çevresinde yapılacak olan külliye ve sosyal alanların yapım işini İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapacağını açıkladı.



Türkiye'de kabri kesin olarak bilinin iki sahabeden birisi olan sahabe Hz. Safvan Bin Muattal'ın (ra) külliye projesi hızla tamamlanacak. Göz kamaştıran Hz. Safvan Bin Muattal (ra) külliyesinin projesi İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2012 yılında başlandı.



Sahabe Safvan Bin Muattal'ın (ra) türbesinin de bulunduğu alan hazine adına kayıtlı iken, bu alanın 1 milyon 30 bin metrekaresi dini turizm alanı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildi. Adıyaman Valiliği tahsis edilen bu alanın 155 bin metrekaresini külliye alanı olarak düzenlendi.



Külliye alanı içerisinde, ticaret alanları, park alanları, sosyal tesis alanları, külliye tanıtım merkezi, kafe- restoran, misafirhane, Kur'an ve İslami ilimler eğitim tesisi, lojman, ve sosyal aktivite alanları, piknik alanları, şehitlik ve kurban kesim yeri bulunuyor.



Külliye çevresi rekreasyon çalışmasıyla ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapılarak bu alnının sosyal kullanım açısından etkinleştirmesi planlanıyor. Planlamayla sosyal ihtiyaçların tamamı, rekreasyon alanı içerisinde giderilecek. Külliyesi modern mimari ile Osmanlı mimari tarzının harmanlandığı tasarım serbestliği içerisinde planlanarak 4 bin 987 metrekare alan üzerine 980 metrekaresi cami alanı olmak üzere toplam 8 bin 865 metrekare yapı alanına sahip olacak.



Proje kapsamında cami, bodrum katlı olarak planlanmış ve külliye ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde 200 kişilik konferans salonu ve sosyal etkinlikler için çok amaçlı sergi ve çalışma salonu, 7 adet iş yeri (dükkan), modern ve hijyenik nitelikte saatte 500 kişinin faydalandığı ve engellilerinde ihtiyacını karşılayacak şekilde toplamda bay ve bayan olmak üzere 96 adet WC, 10 adet duş kabini, abdesthanesi ve müştemilatları düzenlendi. Cami projesi, merkezi havalandırma, ısıtma ve soğurma sistemine sahip, 2 bin kişinin namaz kılabileceği cemaat, son cemaat, imam odası, kütüphane ve mahvel katından oluşmakta ve ayrıca 8 bin kişinin de namaz kılabileceği Osmanlı mimari tarzı ile planlanan eyvan ve revakları bulunuyor.



Cami dört ana taşıyıcı kolona oturan kubbe, yerden alem dahil 24 metre yükseklikte ve 15 metre çapında, kubbenin dört tarafı tonoz kubbeyle çerçevelendi. Camiye iki adet 35 metre yüksekliğinde tek şerefeli minare yapılıyor.



Şuana kadar Diyanet İşleri Başkanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı kaynaklarından 8 milyon 720 bin TL ödenek çıkartıldı. 12 milyon TL'ye mal olacak olan cami ve külliyenin kaba inşaatı bitti. Kültür merkezi niteliğinde olacak olan inşaat alanında çalışma sürüyor.



Şuana kadar Türkiye Diyanet Vakfının yürüttüğü çalışmaların bundan sonraki kısmını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yürütecek.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, projenin tamamlanacağı müjdesini vererek, "Vizyon projelerimizden Sahabe Safvan Bin Muattal Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanacak. Projenin finansmanı sağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kararı alınarak ilgili birime finansman aktarıldı. Takriben 40 gün içerisinde ihalesi yapılacak. Adıyaman ve ülkemiz için çok önemli olan bu projenin tamamlanacak olması bizleri sevindiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a teşekkür ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN