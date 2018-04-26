Saha Tecrübelerini Meslek Öğrencileriyle Paylaştılar

Sakarya'da, faaliyet gösteren bir firma sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilerin pratik eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'deki 150 meslek okuluna ürün bağışladı.

Federal Elektrik Yatırım ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, firma, Türkiye'de bulunan yaklaşık 150 meslek okuluna ürün paketleri oluşturarak bağışta bulundu. Firmanın tecrübeli mühendisleri de teknik eğitimler vererek, öğrencilere saha tecrübelerini aktardı.

Eğitim ve malzemenin aynı anda olması sebebiyle öğrenciler, pratikte birçok bilgiye kısa sürede ulaşma imkanı elde etti.

Geçen aylarda kalıpçılık okullarını da ziyaret eden firma yetkilileri, plastik enjeksiyon ve prograsif metal kalıplarını okullara hediye ederek, mesleğin önemi ve incelikleri, imalat süreci, sanayiye katkısı gibi konular hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Tüm kurumların bu yaklaşımı sergilemesini istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Genel Müdür Yardımcısı Mesut Nurdoğan, üretim yapan her şirketin en önemli sermayesinin tasarım ve kalıpçılık olduğunu belirterek, "Biz sadece kendi mesleğimizdeki öğrenciler için değil, tüm üreticilerin ve dolayısıyla Türkiye'nin daha çok kazanabilmesi için bilgimizi aktarabileceğimiz fırsatları değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmalarında üretilen 4 bine yakın ürünün, yurtiçinde 21 farklı enerji dağıtım şirketinde, yurtdışında ise 30'dan fazla elektrik idaresinde alınan marka onayıyla kullanıldığını aktaran Nurdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kilogram başına ihracat tutarı 1,4 dolar iken, yüksek teknoloji ürünlerle yarışarak Federal Elektrik'in 2017 yılı ortalaması yaklaşık kilogram başına 20 dolar civarında olmuştur. Eğitime verdikleri destek nedeniyle birçok kurumdan teşekkür plaketi alan firma, sosyal sorumluluk projelerinde sürekli karşımıza çıkacak gibi duruyor. Bu özverili ve gelecek nesillere yaptıkları yatırım nedeniyle firmayı tebrik ediyor, tüm kurumların bu tür yaklaşımlar sergilemesini temenni ediyoruz."