SAHA Studio, dönem sonu sergi ve etkinliklerini sanatseverlerle buluşturuyor

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Türkiye çağdaş sanatını destekleyen projeleriyle 10. yılını kutlayan SAHA'nın Beyoğlu'nda sanatçı ve küratörler için oluşturduğu SAHA Studio, dönem sonu sergi ve etkinlikleriyle kapılarını açtı.

Ocak ayından bu yana SAHA'nın desteğiyle SAHA Studio bünyesinde araştırmalarını yürüten sanatçılar Yasemin Nur, Onur Gökmen, Ege Kanar, Bengü Karaduman ve Merve Ünsal'ın çalışmaları 2 Ekim'e kadar görülebilir.

SAHA Studio direktörü ve küratör Çelenk Bafra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAHA'nın misyonunun Türkiye'de görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı, yazar, küratör gibi isimlerin uluslararası platformlara davet edildikleri zaman üretim yapabilmeleri için onları desteklemek olduğunu söyledi.

Bafra, SAHA Studio ile sanatçılar, küratörler ve sanat yazarları için bir atölye alanı oluşturduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar dünyanın farklı bölgelerinde Amsterdam'daki Kraliyet Akademisi'nden Londra, Lübnan ve New York'a kadar birçok misafirlik programlarıyla iş birliği yaptık. Fakat bütün bunları yaparken şunu düşündük. Sanatçılar, küratörler ya da yazarlar yurt dışındaki bu tarz programlara katılıp bu vesileyle o kentlerde de yaşayıp çalışma ve üretme fırsatı buluyorlar. 'Böyle bir program İstanbul'da niye olmasın?' dedik ve bundan iki yıl önce SAHA Studio'yu geliştirdik. Burası Beyoğlu'nda yaklaşık 350 metrekare yekpare bir alan."

Sanatçıların 9 aylık süreçte ürettikleri eserlerin 4 gün boyunca sanatseverlere sunulacağını ifade eden Bafra, serginin ardından yeniden 5 sanatçının katılacağı bir atölye süreci ve dönem sonu sergisi olacağını dile getirdi.

Çelenk Bafra, SAHA Studio katılımcılarının programa danışmanlık yapan bir seçici kurul tarafından belirlendiğini ve sanatçılara üretim ve araştırma fonu sağladıklarını kaydederek, "Mali desteğimiz de bulunuyor. Şehir dışından geliyorlarsa konaklama da sağlıyoruz. Aynı zamanda sanat yazarlarını ve küratörleri de ağırlıyoruz. Özellikle yurt dışında Türkiye'yle ilgili araştırma yapmak isteyen kurumlarda çalışan ya da bağımsız çalışan sanat araştırmacılarını da ağırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Gülsün Karamustafa, küratör Özge Ersoy ve Çelenk Bafra'dan oluşan seçici kurul, ekim ayında başlayacak SAHA Studio'nun yeni dönemine katılacakları belirledi.

Toplam 40 adayın çalışmalarını değerlendiren kurul; Alper Aydın, Larissa Araz, Kerem Ozan Bayraktar, Hera Büyüktaşçıyan, Özgür Demirci, Övül Durmuşoğlu, Merve Elveren, Sibel Horada, Borga Kantürk, Vasıf Kortun, Gülşah Mursaloğlu, Zeynep Öz, Metehan Özcan, Başak Şenova, Aslı Seven, Fatoş Üstek ve Dilek Winchester'ı yeni dönem atölyesi için aday gösterdi.