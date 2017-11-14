Saha Personellerine Kartlı Sayaç Eğitimi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırmak için Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 257 saha personeline kartlı sayaç eğitimi verdi.



MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla personel eğitimine önem veriyor. Bu kapsamda, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki saha çalışanlarına elektronik kartlı sayaçla ilgili verilen teknik eğitimlere devam ediliyor. Sayaçlardaki olası sorunlara yerinde ve hızlı müdahalenin sağlanması ve vatandaş mağduriyetinin önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitimden şimdiye kadar 257 daire personeli faydalanarak sertifikalarını aldı. Elektronik sayaçların sahada gerçekleştirilen onarımları dışında kalan arızalarda ise, sayaçlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca akredite olan MASKİ Sayaç Ayar ve Tamir İstasyonu'na getiriliyor. Sayaçlardaki sıkıntılar, laboratuvarda görevli uzman personel tarafından kısa sürede ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturuluyor. Ayar ve Tamir İstasyonu'nda ayrıca, çevre illerdeki su ve kanal idarelerine ait kartlı sayaçların test, kontrol ve kabul işlemleri de gerçekleştiriliyor.



MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, "Manisamız genelinde 204 bin ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı abonemiz mevcuttur. Bunlardan 18 bini, 2014 yılından önce de bu sistemi kullanan ve aktarımla gelen abonelerimizdir. Yani toplamda 186 bin akıllı sayacın montajı, uzman personelimiz tarafından yapılmıştır. Bu sayaçlarda oluşabilecek herhangi bir arızaya sahada müdahale edilerek çözülmesi için bünyemizde görevli saha personelimizin teknik donanımlarını arttırmak adına eğitimlerimizi 2016'dan bu yana sürdürüyoruz. Şuana dek 257 personelimiz eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Amacımız yerinde, hızlı ve etkin hizmet üreterek vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamaktır" dedi. - MANİSA