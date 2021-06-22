SAHA MBA Programı'na başvurular başladı
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SAHA MBA Programı'na başvurular başladı

SAHA MBA Programı'na başvurular başladı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

SAHA İstanbul ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul üye firmalarının yöneticilerine ve firma sahiplerine özel tasarlanan SAHA MBA Programı'na kayıtlar başladı.

SAHA İstanbul ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul üye firmalarının yöneticilerine ve firma sahiplerine özel tasarlanan SAHA MBA Programı'na kayıtlar başladı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, SAHA İstanbul'un, savunma sanayisinde yer alan firma yöneticilerinin ve sektör çalışanlarının eğitim ihtiyacını belirleyip nitelikli insan gücünü geliştirmek amacıyla kurduğu SAHA Akademi 2021-2022 eğitim dönemini eylül ayında yeni yetkinlikleriyle açıyor.

Dünyanın en popüler MBA programlarının müfredatı örnek alınarak hazırlanan üçüncü programın eğitmen kadrosunda, sektörün önemli firmalarının yöneticileri, yerli ve yabancı bilim insanları, üst düzey bürokratlar ve TÜBİTAK TÜSSİDE uzmanları yer alacak. Program, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'teki merkezlerde gerçekleştirilecek.

Adayların öz geçmişleri puanlanarak en yüksek puanı alan katılımcılar, kontenjan dahilinde kabul edilecek. SAHA MBA Programı, 27 Eylül'de yeni eğitim yılına başlayacak.

2021-2022 eğitim dönemi 4 tema altında tasarlandı

Dünya standartları ve sektörde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan 2021-2022 eğitim programında ders içeriği, "Kurumu Yönet", "İşi Geliştir", "Yönetici Yönünü Güçlendir", "İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş" olmak üzere 4 tema altında tasarlandı.

40 eğitim başlığı altında 252 saatlik bir programla hazırlanan SAHA MBA Programı'na bu yıl ayrıca, 30 saatlik "İşletme Yönetimi Simülasyonu", "12 saat Mentorluk Programı" ve "24 saat Vaka Çalışması" yetkinlikleri de eklendi.

"150 yöneticiyi daha geleceğin savunma sanayisine hazırlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, şunları kaydetti:

"SAHA MBA programımızla değerlerimizden ilham alarak, bilgisi ve enerjisiyle kurumunu, çalışanlarını zirveye taşıyacak yöneticileri yetiştirmek ve geliştirmek istiyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkılarımızın bizden sonraki nesillerde de devam etmesi adına hayata geçirdiğimiz programımızın üçüncü döneminde de yeni yetkinliklerimizle geleceğin savunma sanayisine yön vereceğiz. SAHA MBA'da hedefimiz çok fazla katılımcıya eğitim vermek değil, eğitim kalitesini uluslararası standartlara yükselterek dünya çapında ilk 10 MBA programı arasında yer almak. Bunu başarmak için de sektör lideri firma yöneticileri, üst düzey bürokratlar, yerli ve yabancı bilim insanlarının eğitim vereceği programımızla Ar-Ge'den inovasyon kültürünün geliştirilmesine kadar farklı konularda eğitimleri müfredatımıza kazandırdık.150 yöneticiyi daha geleceğin savunma sanayisine hazırlayacağız."

MBA programı ile sektörün bugün değil, gelecekteki ihtiyaçlarına da odaklandıklarını belirten Keleş, "Programımıza yeni temalar ve yetkinlikler ekleyerek sektörün ve yöneticilerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Her dönem yenilerini eklediğimiz tema ve yetkinliklerimizle yöneticilerin, kurumlarının potansiyelini artırmak için yol gösterici olmalarına, ekiplerini ortak amaçlar etrafında bir arada tutabilmelerine ve işlerini daha etkin bir şekilde yönetebilmelerine bugün olduğu gibi gelecekte de destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Keleş, yeni eğitim döneminde de sektörün içinde yer alan hocaların, sektörün tüm dinamiklerini karşılayan müfredatla ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik becerilerinden hukuki süreçlere kadar bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgileri en ince detayıyla aktaracağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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