"SAHA MBA" dünyanın en iyi MBA programları arasına girmeye hazırlanıyor
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"SAHA MBA" dünyanın en iyi MBA programları arasına girmeye hazırlanıyor

Yurt içi ve yurt dışından alanlarında uzman eğitimcilerin yer alacağı "SAHA MBA Programı" 5 Eylül'de eğitimlere başlıyor.

25.08.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:39

Yurt içi ve yurt dışından alanlarında uzman eğitimcilerin yer alacağı "SAHA MBA Programı" 5 Eylül'de eğitimlere başlıyor.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile hayat geçirilen "SAHA MBA Programı" seçkin eğitimci kadrosuyla dünyanın en iddialı MBA programları arasında yerini almaya hazırlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, SAHA İstanbul ve T3 Vakfı Başkanı, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Wharton Business School'dan Prof. Dr. Michael Useem, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve THY Dijital İnovasyon Direktörü Serdar Gürbüz'ün eğitmenler arasında yer aldığı SAHA MBA, 5 Eylül'de başlıyor. Programda ayrıca alanında uzman 24 eğitmen daha yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, 2. kez düzenlenecek SAHA MBA Programı'na yöneticilerin ve yönetici adaylarının yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekti. Keleş şunları aktardı:

"5 Eylül'de başlayacak SAHA MBA Programı'nın gerek içeriği gerekse dersleri verecek profesyonellerle dünyanın iddialı MBA programlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu yıl programı tamamlayan katılımcılarımız yepyeni bir vizyon ve donanımla kariyerlerine devam edecekler. Savunma, havacılık ve uzay sektörüne özel hazırladığımız program katılımcıların bireysel kariyer yolculuklarına değer katmanın yanı sıra sektördeki insan kaynağının eğitim kalitesini yükseltiyor, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak yöneticilerin yetiştirilmesini sağlıyor."

Yöneticilerin bilmesi gereken her şey SAHA MBA'de

Açıklamaya göre, katılımcılara uluslararası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıracak bir içeriğe sahip SAHA MBA Programı, İstanbul'da Bilim Üsküdar'da, Ankara'da Teknopark Ankara'da ve Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirilecek.

Harvard, Oxford, Stanford, London Business School gibi dünyanın önde gelen okullarının aralarında bulunduğu 15 üniversitenin MBA programları incelenerek hazırlanan SAHA MBA, gelecek dönemde yönetici olmayı hedefleyen yönetici adaylarını ve kariyerinde ilerlemek isteyen yöneticileri, değişen dünyanın tüm koşullarına en güncel bilgi ve uygulamalarla hazırlamayı hedefliyor. Ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik becerilerinden, hukuki süreçlere kadar bir yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgilerin tüm detaylarıyla yer aldığı programın Türkiye'de bir benzeri bulunmuyor. 5 tema ve 23 eğitim başlığından oluşan 242 saatlik SAHA MBA Programı 11 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak.

Kaynak: AA

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