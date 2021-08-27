Saha Koordinatörü Dr. Akar, Vanlı kanaat önderleriyle bir araya geldi

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Saha Koordinatörü Dr. Akar, Vanlı kanaat önderleriyle bir araya geldi Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Yasin Akar, Van'da aşı oranlarının arttırılması noktasında kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Saha Koordinatörü Dr. Akar, Vanlı kanaat önderleriyle bir araya geldi

VAN - Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Yasin Akar, Van'da aşı oranlarının arttırılması noktasında kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Tapu Kadastro İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda Vanlı kanaat önderleriyle bir araya gelen Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Yasin Akar, aşının önemine değindi. Toplumsal bağışıklığın oluşması için üç doz aşının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Akar, "Bakanımız da aşılandığı taktirde insanların Covid-19'a yakalanmalarının daha az olduğu yönünde sürekli söylemleri var. Şu an kaybettiklerimizin tamamı aşısız insanlardan oluşuyor. Ben bu noktada hiç aşı olmayan ya da ikinci veya üçüncü aşısını olmayan vatandaşları aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Van'da aşı oranlarının arttırılmasına yönelik kanaat önderleriyle bir toplantı düzenlediklerini belirten Akar, "Bugün biz kanaat önderlerimizle, derneklerimizin federasyonları, aşiret büyüklerimizle beraber bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız kanaat önderlerimizin, sözü geçen insanlarımızın kendi topluluklarına Covid-19 aşılarını olmaları hususunda bilgilendirme yapmak istedik. Kendilerinden destek talep ettik. Bu konuda bütün federasyon üyeleri bu aşılama kampanyasına çok ciddi destek sunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkan Yardımcısı Kemal Beydoğan ise federasyonun bu konuda duyarlı davrandığını dile getirerek, "Federasyonumuz özellikle aşı konusunda, toplumun her kademesinde vatandaşı bilinçlendirmiş, örnek davranışlarda bulunmuş ve aşıya öncülük etmişizdir. Bize düşen ne varsa bundan sonrada yapmaya hazırız. Bu insanlar, bu toplum bizim. Aşı olmadan bu hastalıktan kurtulamayacağımızı arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve akrabalarımıza anlatacağız. Aşıdan başka çaremizin olmadığını söyleyeceğiz. Doğrusu da budur. Aşı olmak istemeyen vatandaşlarımıza, ilk aşı olanlar doktorlarımızdır. Doktorlar bu aşıdan zararlı olacaklarını bilseydiler olmazlardı. Bunu anlatacağız. Lütfen toplum olarak aşı konusunda biraz daha duyarlı olalım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz