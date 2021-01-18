Saha Kenarı Kamerasından Palace'ın Arsenal Deplasmanı
18.01.2021 19:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:19
Ocak 2021'de oynanan maçta Crystal Palace Emirates Stadyumu'nda oynadığı Arsenal deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Kartalların, Topçularla berabere kaldığı maçı saha kenarı kamerasından görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.
Ocak 2021'de oynanan maçta Crystal Palace Emirates Stadyumu'nda oynadığı Arsenal deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Kartalların, Topçularla berabere kaldığı maçı saha kenarı kamerasından görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout