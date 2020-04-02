SAHA İstanbul üyeleri koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda aktif çalışmalar yürüten Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attı.

Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda aktif çalışmalar yürüten Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attı. Kaynak: Dunya.com