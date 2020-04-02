SAHA İstanbul üyeleri koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi
Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda aktif çalışmalar yürüten Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attı.
02.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:49
Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda aktif çalışmalar yürüten Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul, salgınla mücadeleyi kolaylaştıracak önemli adımlar attı.
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Kaynak: Dunya.com