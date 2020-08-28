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SAHA İstanbul, Ukrayna Havacılık Kümelenmesi UKRAVİAPROM ile iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul ve Ukrayna Havacılık Kümelenmesi UKRAVİAPROM arasında karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı.

SAHA İstanbul, Ukrayna Havacılık Kümelenmesi UKRAVİAPROM ile iş birliği anlaşması imzaladı
28.08.2020 20:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:56

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul ve Ukrayna Havacılık Kümelenmesi UKRAVİAPROM arasında karşılıklı iş birliği anlaşması imzalandı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul'da yapılan imza törenine katılan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, UKRAVİAPROM Başkanı Viktor Popov ve beraberindeki heyeti, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve SAHA İstanbul ekibi karşıladı.

İmza töreni öncesinde Bayraktar, Ukrayna Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyete SAHA İstanbul'u tanıtan bir sunum yaptı. Sunumların ardından SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky'e minyatür bir şahin topu hediye etti ve sonrasında imza törenine geçildi.

-Türkiye ve Ukrayna'daki KOBİ'ler ortak projeler yapacak

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve UKRAVİAPROM Başkanı Viktor Popov tarafından imzalanan anlaşma, iki kümelenme üyelerinin birlikte projeler geliştirmesinin ve hayata geçirmesinin yolunu açıyor. İki büyük kümelenmede yer alan Türk ve Ukraynalı şirketler ortak çalışma grupları oluşturabilecek, endüstriyel ve teknolojik sorunlara çözüm geliştirmek için ortaklaşa iş birliği yapacak.

Özellikle KOBİ'lerin gelişimine ve ihracat yapmasına önemli katkılar sağlayacak anlaşma, KOBİ'lerin ve personelin eğitimi ve niteliklerinin uluslararası standartlara taşınmasını da kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKRAVİAPROM Başkanı Viktor Popov, Türkiye'de son yıllarda havacılık alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, SAHA İstanbul ile yapılan anlaşmanın iki ülke ticaretine ve özellikle KOBİ'lerin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve UKRAVİAPROM Başkanı Viktor Popov'un iş birliği anlaşmasının imzalamasının ardından Ukraynalı heyet KordSA Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi'ni, Delta V Uzay Teknolojileri, Sedef ve Yonca Onuk Tersanecilik'i ve son olarak BAYKAR'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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