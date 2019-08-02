SAHA İstanbul Ankara'da üçüncü irtibat ofisini açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, savunma sanayinde alınması gereken çok yol olduğunu belirterek, "Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok alanda çalışmamız lazım." dedi.

Büyükdede, Ankara Teknopark'ta SAHA İstanbul'un Ankara'daki üçüncü irtibat ofisinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Büyükdede, SAHA İstanbul'un Mart 2015'te 27 kişi ile kurulduğunu hatırlattı.

Büyükdede, savunma sanayinde alınması gereken çok mesafe olduğunun altını çizerek, "Uçak, zırhlı ve elektrikli araçlar endüstrimizde, yazılımda, donanım ve teçhizat üretiminde, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu o kadar çok malzemenin üretilmesi gereksinimiyle yüz yüze kalıyoruz ki bizim onların her birine yeni alanlar, sanayi bölgeleri, insan kaynağı oluşturmamız ve onları minimum maliyetle bu ihtiyaçları karşılayabilecek güce eriştirmemiz gerekiyor. Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok alanda çalışmamız lazım." diye konuştu.

Yatırımcıların nitelikli ürünlerin üretimine yönlendirilmemesi halinde dışa bağımlılıktan kurtulmanın zor olduğunu dile getiren Büyükdede, "Eğer biz uçak yapacaksak onu, takım olarak tümünü çözmemiz lazım. Bütün teçhizatı çözmediğimiz zaman problemi çözmüş olmayacağız. Yeni projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için bütün bakanlıklarla bir arada ortak çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayinde ihracat vurgusu

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, SAHA İstanbul'un, savunma sanayi alanında öne çıkan iki şehir olan İstanbul ve Ankara arasında kurulacak köprü için önemli olduğunu belirterek, sektörün gelişmesi için kamu, özel sektör ve akademi gibi tüm paydaşların birlikte çalışmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Dere, savunma sanayinin gelişmesi için ihracatın da "olmazsa olmaz" olduğuna dikkati çekerek, "İhracat olmadan mevcut yapımızı bile sürdürme imkanımız olmaz. Bu anlamda hep beraber ihracatı artırmaktan başka şansımız yok. Biz de bakanlık olarak tüm izin süreçlerini kısaltmak için adımlar attık, atıyoruz." şeklinde konuştu.

Savunma sanayi alanındaki insan kaynağı ihtiyacına da dikkati çeken Dere, bu sektörde çalışanların daha da artması gerektiğini söyleyerek, son yıllarda özellikle gençlerin bu alana yönelik ilgisinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

"Amacımız milli teknoloji hamlesini desteklemek"

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA İstanbul'un hızlı bir ivme ile en büyük sanayi kümelenmesi haline geldiğine işaret ederek, "Yoğun emeklerle bugüne geldik. 391 üyemiz var. Amacımız milli teknoloji hamlesini desteklemek. Bu anlamda faaliyetlerimize devam ediyoruz. 21 ilden üyelerimiz var. Savunma sanayi, elde ettiği başarılarla son 15 yılda diğer sektörlere örnek oldu. Şimdi de savunma sanayinin kalbi olan Ankara'daki eksikliğimizi de kapatmış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, SAHA İstanbul'un kuruluş amacının doğal oluşan organizasyonları desteklemek ve onlara aracı olmak olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin dinamik bir bölgede bulunduğunu ve ülkenin hızla değişen ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemde savunma sanayinde oluşan yerlilik ve millilik kriterlerinin diğer sektörlerde de uygulanmaya başlandığını anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu iş birliğini birbirine tamamlayıcı şekilde ileriye götürmemiz gerekiyor. Biz bunu milli teknoloji hamlesi olarak da adlandırıyoruz. Açtığımız Ankara irtibat ofisimizle de vites atarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yerli üretim için birliktelik çağrısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, bilgi ve tecrübenin paylaşıldıkça çoğalacağını belirterek, "Özel bir alan havacılık alanı. Bu alanda çalışan firmalarımızın artması yalnız sektör için değil diğer sektörler içinde avantaj sağlayacak." dedi.

Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yaşadığını ifade eden Özdebir, dünyada ne oluyorsa politik olaylardan etkilenen ve dengeleri değiştirecek tek güç olarak Türkiye'yi gördüğünü dile getirdi.

Özdebir, Türkiye'nin bu topraklarda var ve bağımsız olabilmesi için yerli üretim yapmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Burada hepimize görevler düşüyor. Kendi aramızda rekabetçi olacağız ama aynı zamanda iş birliği de yapacağız. İş birliği yapabilme kültürümüzü birlikte geliştirebilmemiz lazım. Bu anlamda SAHA İstanbul'un göstermiş olduğu teşebbüsü takdirle karşılıyorum. Biz ancak birlikte olduğumuz zaman güçlü olabiliriz. Bu birlik ve beraberliğe devam etmemiz lazım. Sanayicilerin ve hepimizin daha çok çalışması lazım. Bizden sonra gelecek nesillerin güvenliği, refahı ve saadeti için." ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranı 15 yılda yüzde 20'lerden 60'lara geldi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu, bu sebeple yıllar boyunca ülke kaynaklarının, ülkenin bekasını devam ettirmek için terörle mücadelede harcandığını söyledi.

Baran, Türkiye'nin savunma sanayi açısından 15 yılda inanılmaz bir noktaya geldiğini belirterek, "15 yıl önce yerlilik oranı yüzde 20'lerde iken şimdi 60'lara geldi. Şimdi kendi silahımızı büyük oranla yerlileştirebiliyoruz." dedi.

Dünyadaki 100 savunma sanayi şirketinden 4'ünün Ankara'da olduğunu hatırlatan Baran, SAHA'nın attığı bu adımla İstanbul ve Ankara'nın, "Bu işi daha iyisiyle nasıl yaparız?" niyetiyle güçlerini birleştirdiğini ve bunun ülke için çok önemli bir adım olduğu ifade etti.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Yiğit, İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Bayraktar konuşmacılara plaket takdim etti.

Kaynak: AA