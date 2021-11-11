SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı - Haberler
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SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

AA / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek ve 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek SAHA EXPO kapsamında, sektörün nabzını tutan çeşitli paneller de düzenleniyor.

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

AA / Atilla Sevil - Son Dakika Haberleri
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