Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Teorik eğitimler, sahada yapılan uygulamalarla da desteklendi.

Kent Estetiği Şube Müdürlüğü'nün gündüz vardiyasındaki sanat çalışmaları yürüten ressamlar ile inşaat bakım onarımı ve kıyı temizliği hizmetlerinde görev alan personele, 6 farklı oturumda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Gece ve gündüz çalışan personelin çalışma alanlarına göre özel olarak verilen eğitimler, teorinin yanında sahada yapılan uygulamalarla da desteklendi.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca verilen genel iş güvenliği kurallarının aktarıldığı eğitimlerde çalışanlar, kazalardan nasıl korunacakları ve alacakları tedbirler hakkında bilgilendirildi. İşe özgü iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında ise iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, gece vardiyasında şerit daraltma ve yol kapama usulüyle çalışan kent temizliği çalışanlarına trafiğin kesilmesi ve çalışma alanının güvenli hale getirilmesiyle ilgili uygulamalı eğitim verdi. - BURSA

Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Hande Yener Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Alex Teixeira Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Saha ekibine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 15:26:13. #1.16#

title