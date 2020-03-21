Saha arkadaşlarına destek oldular... Polis ve itfaiye ekipleri 112 çalışanlarını alkışladı
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Eskişehir, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Saha arkadaşlarına destek oldular... Polis ve itfaiye ekipleri 112 çalışanlarını alkışladı

Saha arkadaşlarına destek oldular.

21.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:53
Saha arkadaşlarına destek oldular... Polis ve itfaiye ekipleri 112 çalışanlarını alkışladı

Saha arkadaşlarına destek oldular... Polis ve itfaiye ekipleri 112 çalışanlarını alkışladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, emniyet ve itfaiye ekipleri İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek, Korona virüse karşı canla başla mücadele eden 112 personelini alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" mesajı üzerine tüm yurtta insanlar balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık neferlerini alkışladı. Geniş kitleye ulaşan Bakan Koca'nın alkış çağrısına, 112 Acil Sağlık personelinin saha arkadaşları da kayıtsız kalmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir İtfaiyesi personelleri, İl Ambulans Servisi Başhekimliğini saat 21.00 itibariyle ziyaret ederek, kurum kapısının önünde alkışlamaya başladı. Sağlık neferlerini, sirenlerini açarak dakikalarca alkışlayan polis ve itfaiye ekipleri, ardından getirdikleri tatlıyı 112 çalışanlarına ikram etti.

Öte yandan yapılan sürpriz ziyaret hakkında açıklamada yapan İl Ambulans Servisi Başhekimliği, "İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiyemiz bizlere destek olmak için Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize saat 21.00'da ziyarette bulunmuştur. Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz ile omuz omuza çalışmaktan gurur duyduğumuz asker, polis, itfaiye, AFAD tüm paydaşlarımıza; Eskişehir'imize minnetarız. Birlikte başaracağız" diye bildirdi.

Saha arkadaşlarına destek oldular... Polis ve itfaiye ekipleri 112 çalışanlarını alkışladı

Kaynak: İHA

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Saha arkadaşlarına destek oldular... Polis ve itfaiye ekipleri 112 çalışanlarını alkışladı

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