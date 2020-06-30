HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

"Şah-mat"a dair her şey bu koleksiyonda

İzmir'deki Karşıyaka Satranç Merkezi'nin kurucu antrenörü Ozan Çapan'ın, çizgi film karakterlerinden siyasi ve tarihi olaylara, kültürel temalardan futbol takımlarına kadar çeşitli konularda her türlü zevke hitap eden satranç koleksiyonu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

30.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:05

İzmir'deki Karşıyaka Satranç Merkezi'nin kurucu antrenörü Ozan Çapan'ın, çizgi film karakterlerinden siyasi ve tarihi olaylara, kültürel temalardan futbol takımlarına kadar çeşitli konularda her türlü zevke hitap eden satranç koleksiyonu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çapan, 6 yaşında başladığı satranç sporuna 1996 yılından itibaren eğitimci ve antrenör olarak devam ediyor. Birçok anaokulu, etüt merkezi ve okulda eğitimler veren Çapan, "4. Kademe Antrenör" unvanına sahip olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Satrançla ilgili 16 kitap yazan 46 yaşındaki Çapan, AA muhabirine, satranç eğitimcilerine yol göstermeyi amaçladığı kitaplarını çocukların da severek incelediğini söyledi.

Kitaplarını özgün ve sade kaleme aldığını vurgulayan Çapan, "25 yıl süresince sahada edindiğim deneyimler ile dünyada satranç öğretim tekniklerini karşılaştırarak 'Masal ve Oyunla Satranç Eğitimi Metodu' tekniğini geliştirdim. Bu sistem Türkiye'de özellikle küçük yaşlarda sporcuların satranç eğitiminde çok başarılı sonuçlar veriyor. Ayrıca 2014 yılında yayınlanan 'Chess Race' ve 'Kare Bulmaca' isimli kutu oyunlarını tasarladım." dedi.

Çapan, ömrünü adeta satranca adadığını, 2003'te Karşıyaka Satranç İhtisas Spor Kulübünün, 2007 yılında ise Karşıyaka Satranç Merkezinin kurulmasına öncülük ettiğini anlattı.

Çalışmalarını söz konusu merkezde sürdürdüğünü ve burada güçlü bir ekiple eğitimleri sürdürdüğünü belirten Ozan Çapan, yetiştirdikleri birçok sporcunun milli takıma seçilerek başarı elde ettiğini aktardı.

"Herkesin dikkatini çekiyor"

Satranç tutkunu antrenör, 5-15 yaş grubundaki çocuklara eğitim verdikleri merkezde kişisel koleksiyonunu da sergilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Severek oynadığım, çocukluk hayalim olan hobimin, satranç öğretmenliğine dönüşmesinden dolayı kendimi şanslı hissediyorum. Büyük bir tutkuyla çalışıyorum. Bu süreçte binlerce çocuğa satrancı öğretip kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaya çalıştım. Satranç sadece bir oyun değildir. Bir sanat ve spordur. Geçmişten günümüze gelişimiyle kültürel bir birikim taşır. Oyunda kullanılan nesnelerde döneminin izlerini görürsünüz. Hobimin mesleğim olmasıyla beraber, süreç içerisinde satranç takımları, satranç kitapları ve dergileri, satrançla ilgili pullar ve kartlar, satranç saatleri, poster ve rozet gibi objeler biriktirmeye başladım. Önceleri geçmiş dönemlerde yapılanları merak etmekten yola çıkan bu biriktirme hevesi, zamanla satranç kültürünü tanıtmak ve sahip çıkmak amacına dönüştü. Geçmişte yapılmış değerlerin unutulmaması ve onları bir arada tutma hevesi koleksiyonun oluşmasını sağladı."

700 parçalık koleksiyon ilgi çekiyor

Satranç tarihini yansıtan 700 parçalık koleksiyonun başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çektiğini vurgulayan Çapan, şöyle devam etti:

"Koleksiyonun en önemli parçaları, çeşitli ülkelerden veya farklı modelde 200'e yakın satranç takımları. Bu takımlarda ahşap, metal, porselen, kemik gibi malzemeler kullanılmış. 1940'lı yıllardan itibaren çeşitli ülkelerde yapılmış birçok satranç saatleri koleksiyonun en sevdiğim parçaları. Turnuvalar anısına yayınlanan ilk gün zarfları, pulları veya satrançla ilgili çeşitli hatıra objeleri ve kitaplar koleksiyonun içerisinde bulunuyor. Satranca dair her parçanın bulunduğu koleksiyonumu eğitim verdiğim merkezde sergiliyorum. Öğrencilerimize satranç eğitimiyle beraber bu kültürel birikimi sunmayı ve bilinçlendirmeyi hedefliyorum. Bu değerli koleksiyon başta öğrenciler olmak üzere buraya gelen herkesin dikkatini çekiyor."

'Şah-mat'a dair her şey bu koleksiyonda

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti Spor
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor Spor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu Spor
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu Spor
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor Spor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı Spor
İstanbul'un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada; gitar ve kablo çaldı
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Kendisini üzerinden atan atı yakalanınca sahibi gözyaşlarına boğuldu
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adnan Menderes Bekir Pakdemirli
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Safiye Soyman Gonca Vuslateri
Spor Falcao İrfan Buz Adem Büyük Burak Yılmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Çocuk Karar Temmuz
Şu an buradasınız: "Şah-mat"a dair her şey bu koleksiyonda - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:06:06. #1.15#
title