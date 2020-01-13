Şah kartal tedavisinin ardından doğaya salındı
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Şah kartal tedavisinin ardından doğaya salındı

Kütahya'da, bir süre önce doğa fotoğrafçısı tarafından yaralı halde bulunan şah kartalı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

13.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:40
Şah kartal tedavisinin ardından doğaya salındı

'da, bir süre önce doğa fotoğrafçısı tarafından yaralı halde bulunan şah kartalı, tedavisinin ardından doğaya salındı.


Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Alayunt Mahallesi'nde, bir dere yatağında hareketsiz halde bulunan kartalın, Hayvan Bakımevindeki tedavisi tamamlandı.

Kartal, 10 günlük tedavinin ardından veterinerlerin "tekrar uçabilir" kararıyla salındığı Alayunt Mahallesi yakınlarında özgürlüğe kanat çırptı.

Kaynak: AA
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