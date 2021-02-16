Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor
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Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor

16.02.2021 23:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 23:26
Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması düzenleniyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 (TEKNOFEST 2021) teknoloji yarışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yürütücülüğünde "Sağlıkta Yapay Zeka" yarışması düzenlenecek.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 (TEKNOFEST 2021) teknoloji yarışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yürütücülüğünde "Sağlıkta Yapay Zeka" yarışması düzenlenecek.

TEKNOFEST'in "https://teknofest.org/yarisma-detaylar-56.html" adresinde yer alan bilgiye göre, söz konusu yarışma, sağlık alanında bilinç ve farkındalığı geliştirerek, karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak amacıyla yapılacak.

Yarışmada görev, yarışmacı takımlardan, kontrast madde verilmeden elde edilen beyin BT (Bilgisayarlı Tomografi) görüntülerinden ilk aşamada normal sınırlarda beyin tomografisi mi yoksa inme bulguları olan beyin BT'si mi ayrımı yapmaları istenecek.

İkinci aşamada ise inmenin tıkayıcı (iskemik) tip inme mi yoksa kanayıcı (hemorajik) tip inme mi olduğunu tespit etmek ve ilgili alanın (tıkanma ve/veya kanama bölgesi) BT görüntüsü üzerinde işaretlenmesi şeklinde olacak. Yarışmacı takımlarından bu görevleri gerçekleştiren bir yapay zeka modeli geliştirmesi istenecek.

Kullanılacak anonim veri setleri, TÜSEB ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Yarışmaya, lise, üniversite öğrencileri ve mezunları bireysel veya grup halinde katılabilecek.

Şartnamede verilen bilgiler haricinde, yarışma hakkında sormak istenilen diğer sorular için "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması Grubu" linkinden ilgili mail grubuna üye olunacak. Sorular ve bu sorulara verilecek olan cevaplar, mail grubunun diğer üyelerinin de görebileceği şekilde açık olacak. Yarışmacıların hazırlamaları gereken raporlara ilişkin şablonlar ilerleyen tarihte TEKNOFEST web sitesi üzerinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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