Sağlıkta tasarruf, Gaziantep'te ele alındı

25.09.2019 16:08

Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinin katılımıyla Gaziantep Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi.

Gaziantep Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak için kurulan tasarruf ofisi, kamu bütçesindeki harcamaları finansal ve sosyo-ekonomik açıdan analiz ederek israfın önlenmesi konusunda çalışmalar yürütecek.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye geneli 5'inci büyük bölge toplantısını Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisinin koordinesinde tüm bakanlıklarda Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar'ın (TGAP) uygulandığını ifade eden Bener, bakan yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla TGAP Ofisi kurulduğunu belirterek, "Bu birim, kamu bütçesindeki harcama ve gelir kalemlerini finansal ve sosyoekonomik açıdan analiz edip israfın önlenmesi ve gelir arttırıcı programlar ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir." dedi.

Sağlıkta Türkiye'nin önemli bir çıta yakaladığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Bakanlığımızın yapmış olduğu bu toplantı, kaynakların verimli kullanılması, harcamaların disipline edilmesi, şeffaflığın ön plana çıkarılması açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı da toplantıdan çıkan kazanımlarla sağlık tesislerinin daha verimli yönetilmesini dileyerek, "Milli mücadele şehri, Gazi şehrimizde sizleri misafir etmekten mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Toplatıya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin il sağlık müdürleri, hizmet başkanları ile bu illere bağlı hastanelerin yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA