Sağlıkta şiddete türkülü kınama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlıkta şiddete türkülü kınama

Türkiye'de son dönemlerde artan sağlıkta şiddet olaylarını kınamak için Adanalı arabesk sanatçısı türkü söyleyip klip çekti.

Sağlıkta şiddete türkülü kınama
15.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:11

Türkiye'de son dönemlerde artan sağlıkta şiddet olaylarını kınamak için Adanalı arabesk sanatçısı türkü söyleyip klip çekti. Sağlık çalışanları ve oyuncuların yer aldığı eğlenceli klip, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Korona virüsle mücadelede hep ön sırada olan ve önemi her geçen gün artan sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor. Her ne kadar sağlık çalışanlarına şiddete emsal ceza kararları verilse de bazı kişiler bu şiddeti sürdürüyor.

Adana'da da 2 yıldır arabesk türkü söyleyen sanatçı Kenan Arslan (38), sağlıkta şiddet olaylarını kınamak için özel bir hastane ile anlaşıp türkü söyleyip klip çekti. Hastane önünde, odalarda ve ambulans içerisinde şarkı söyleyen Arslan'a oyuncuların yanı sıra sağlık çalışanları da eşlik etti.

Bir sağlık çalışanına şiddetinde yer aldığı videoyu kullanan Arslan'ın klipi sosyal medyada binlerce kez izlenildi.

"Sağlıkçılar bizim için çok önemli"

Klip hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Arslan, "Sağlıkçılarımız öyle kötü zamanlar geçirdiler ki bunu bir nevi gündeme getirmek istedim. Yeri geldi 15-20 gün hastanede kaldılar. Onlara moral açısından bir şarkı yapmak istedim. Buna karar verdik. Güzel bir klip yaptık. Sağlıkçılar bizim için çok önemli. Elimizden geleni yapmaya çalıştık" diye konuştu.

"Onlara güzel bir moral oldu"

Klipte sağlık çalışanlarının da oynadığına dikkat çeken Kenan Arslan, "Sağ olsunlar sağlık çalışanları klipte hep bizim yanımızda oldular. 1-2 oyuncumuz vardı gerisi hep sağlık çalışanlarıydı. Onlara da güzel bir moral oldu. Elimizden geldiğince güzel bir şey yapmaya çalıştık. Pandemi sürecinde onlara gerçekten destek vermemize inandığım için bu şarkıyı yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz"

Sağlık çalışanları her zaman takdir ettiğini belirten Arslan, "Hep sağlık çalışanları şiddete maruz kalıyor. Her zor zamanımızda bizim yanımızdalar. Bir yerimiz ağrıdığında onların yanına gidiyoruz ve hiçbir karşılık beklemeden bizimle ilgileniyorlar. Sağlık çalışanları olmasa biz yokuz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde Güncel
21 Eylül'de okullar nasıl açılacak? Öncelik, birinci sınıflar ile sınava girecek olan öğrencilerde
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi yapalım Güncel
Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası yeni önerilerini sıraladı: Sokağa çıkma yasağı olmadı, bari bu 6 maddeyi...
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu 3. Sayfa
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz Politika
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Vali yardımcısı evinden sokağa fırlayıp düğün sahipleri ile tartıştı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
ABD'li iki senatör, Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye Yunanistan için yaptırım istedi
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi
TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
Mücadele devam ediyor! MasterChef Türkiye'nin 13. ana kadro yarışmacısı da belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ali Babacan Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Erkan Kolçak Köstendil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Erol Bulut Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Oruç Antalya Ağustos
Şu an buradasınız: Sağlıkta şiddete türkülü kınama - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 09:24:48. #1.15#
title