'Sağlıkta şiddet' düzenlemesi, YÖK kanun teklifine eklendi
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Politika

'Sağlıkta şiddet' düzenlemesi, YÖK kanun teklifine eklendi

TBMM Genel Kurulu'nda, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi.

15.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:39
'Sağlıkta şiddet' düzenlemesi, YÖK kanun teklifine eklendi

TBMM Genel Kurulu'nda, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi.

TBMM Genel Kurulu, sabaha kadar süren çalışmasında, Yükseköğrenim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini görüştü. Görüşmeler devam ederken, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile 'Sağlıkta Şiddet Yasası' düzenlemesi de söz konusu teklife eklendi. Düzenlemeye göre; kamu ve özel sağlık kurum ile kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak. Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet, ilgili diğer personel tarafından verilecek. Yasa teklifinin, bugün Genel Kurul'da görüşmelerinin tamamlanarak yasalaşması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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