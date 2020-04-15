Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
15.04.2020 21:26 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:26
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com