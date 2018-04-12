Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Davut Güven, sağlıkta çok büyük gelişmeler katedildiğini söyleyerek, "Bugün dağın başındaki bir gebe için bir telefon geldiğinde gece helikopterle gidip oradan alınıyor. Türkiye bu noktaya geldi." dedi.

Karadeniz Kadın Sağlığı Derneğince düzenlenen "Karadeniz Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi" Samsun'da bir otelde başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tüp Bebek Ünitesi Sorumlusu, Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği Başkanı Doç. Dr. Davut Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin Karadeniz bölgesindeki 12 üniversitenin kadın doğum uzmanları ile ilgili bölümdeki sağlık çalışanlarınca kurulduğuna işaret etti.

Güven, Karadeniz'de bu alanda hasta potansiyelinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Kanser hastaları, çocuk sahibi olamayan hastalar, problemli gebe hastalarımız var. Bunlarla ilgili bir araya gelip bilgi paylaşımı ve yeniliklerden birbirimizi haberdar etme zeminini oluşturmamız gerekiyordu. Bu kongre bunun için önemli." diye konuştu.

Bu tip kongreleri Samsun'da geleneksel hale getirmek istediklerini ifade eden Güven, şunları dile getirdi:

"Bizim tek derdimiz, çabamız kendimizi geliştirmek değil, Karadeniz Kadın Sağlığı Derneği olarak kadınların problemi olan her konuya el atmak. Türkiye güçlü bir ülke. Ne düşünüyorsa yapıyor ve kimse karşısında duramıyor. Sağlıkta çok büyük gelişmeler katettik. Bugün dağın başındaki bir gebe için bir telefon geldiğinde gece helikopterle gidip oradan alınıyor. Türkiye bu noktaya geldi. Ama halen yapacağımız şeyler var. Kadın sağlığıyla ilgili her alanda var olacağız."

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Uncu, kongreyle Karadeniz'deki kadın doğum uzmanlarının bir araya geldiğini belirtti.

Kongreye katılımın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Uncu, "Kongrede Türkiye'nin her yerinden gelen 300'e yakın katılımcı var. Bunların 100'e yakını konuşmacı. On iki üniversitenin bir araya gelerek dernek kurması ve bir toplantı yapması önemli." dedi.

Uncu, tüp bebek tedavisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bu alanda en önemli gelişmenin In Vitro Aktivasyon (IVA) olduğuna işaret etti. Uncu, şunları söyledi:

" Genç yaşta artık menopoz hastası var karşımızda. 20-30'lu yaşlarda menopoza giriyor insanlar. Bunlar maalesef üreme yeteneklerini kaybediyorlar. Bunların yumurtalıklarında var olan ama büyümeyen yumurtalıkların büyütülmesi sağlandı. Bu son bir yıldır olan bir şey. Şu an tüp bebek tedavisinin en önemli konularından bir tanesi bu."

Akademisyenler, jinekoloji ve onkoloji derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen kongrede kadın hastalıkları, doğum, kapalı yöntemle yapılan ameliyatlar, tüp bebek, gebelik ve sorunları ile kadın kanserleri tedavi ve yeni yöntemler masaya yatırılacak.

Kongreye, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği, Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği, Robotik Jinekolojik Cerrahi Derneği ve Minimal Jinekolojik Onkoloji Derneği destek veriyor.