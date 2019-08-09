09.08.2019 11:38

Hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan 80 ile kurbanlık gönderilen Kars'ta, veteriner hekimlerin denetiminde sağlıksız kurbanlıklara geçit verilmiyor.

Yurdun ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin hayvancılıkta önemli illeri arasında bulunan Kars'taki üreticiler, besledikleri kurbanlıkları bir taraftan çevre illerdeki hayvan borsalarında satıyor, diğer yandan da batıdaki illerin kurbanlık ihtiyacını karşılamak üzere gönderiyor.

Kurbanlık sevkıyatlarının sürdüğü Kars'ta, köy ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimlerce tek tek, titizlikle incelendikten sonra tır ve kamyonlara yüklenerek satılması umuduyla diğer illerdeki hayvan pazarlarına gönderiliyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde kurulan kontrol merkezinde, besi çiftlikleri, köy ve ilçelerden üreticilerce getirilen kurbanlıklar, veteriner hekimlerin onayı olmadan başka illere sevk izni alamıyor.

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların kurbanlık seçerken dikkatli olmasını veteriner hekimlerden destek almasını istedi.

Kurbanlıkların sağlık ve yaşına bakılarak satın alınmasını isteyen Ödül, "Dişi hayvan kesmek isteyen vatandaşlarımızın dişi hayvan kesimlerinde damızlık değeri olmayan hayvanlara yönelmelerini, mümkünse erkek hayvan satın almalarını tavsiye ediyoruz. Kesilecek hayvanın mutlaka yaşının büyükbaş hayvanlar için 2, küçükbaş hayvanlar için 1 olması gerekiyor." dedi.

Ödül, kurbanlık satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, "Hayvanların kulak küpesinin, pasaportunun olması gerekiyor. Kulak küpesi olan hayvanlar veteriner hekimler tarafından aşıları tamamlanmış ve kurbanlık için uygundur ve bu hayvanlara son 21 gün içinde aşı yapılmamıştır. Böylece ette herhangi bir kalıntı kalmamış oluyor. Hayvanın sağlık durumu önemli. Hayvanın tüylerinin parlak olması, herhangi bir hastalık belirtisi olmaması gerekir." diye konuştu.

Ercan Ödül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizde yeterli sayıda veteriner hekim mevcuttur, veteriner arkadaşların denetiminde kurbanlık seçimleri yapılırsa vatandaşların lehine olur. Tüketiciler, sağlıklı hayvanları kurban edebilmek için veteriner hekimlerin desteğini almalı. İl dışına giden ya da gidecek hayvanların da mutlaka kamu veteriner hekimlerin kontrolünden geçtiğini söyleyebiliriz, kesimi yapılacak hayvanın aşıları, küpe kontrolleri sağlıklı şekilde yapılıyor, yollarda da yine sevk raporları dikkatli bir şekilde inceleniyor. İlimizde herhangi bir kurbanlık problemi bulunmamakta sadece kesimlerde vatandaşlarımızın kombineleri ya da mezbahaları kullanmaları, yine veteriner hekim kontrolünde kesimleri yaptırmalarını öneriyoruz."

"Sağlık raporu oluşturmadan batıya hayvan göndermemiz mümkün değil"

Sağlıksız hiç bir hayvanın sevkine izin vermediklerini ifade eden Ödül, "Sıkı denetimler devam ediyor, sağlık raporu oluşturmadan batıya hayvan göndermemiz mümkün değil. Veteriner hekimlerin kontrolünde gelişen süreçte gönderilen bütün kamyonlarda sağlık muayenesi yapıyoruz. Zaten yola dayanamayacak hayvanların yola çıkması mümkün olmaz biz de veteriner hekim olarak bunlara dikkat edip hayvanları sağlık muayenesinden geçirerek sağlıklı olup olmadıkları kontrol ederek sağlıklı olanlara sevk izini veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kentin Selim ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satan besicilerden Osman Kayav da hayvanların geçen yıla göre ucuz olduğunu anlatarak, "Yemin çuvalı 100 lira, canlı hayvanda kilo geçen sene 18 liraydı bu senede 18 lira. Geçen yıl bir çuval yem 60 liraydı bu sene 100 lira. Kurbanlık fiyatları ise cazip." dedi.

Besicilerden Vehbi Altun da saman ve mazot fiyatlarının yüksek olduğundan yakınarak, kurbanlık fiyatlarının tüketici için uygun olduğunu işaret etti.

Kaynak: AA