"Sağlıksız hava ortamı, çalışan verimliliğini düşürüyor"

Pandemi sürecinde kapalı ortamda geçirilen süre artarken, çalışanların en çok ofiste zaman geçirdiğini ve ofislerdeki hava kalitesinin ön plana çıkmaya başladığını söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Çalışan verimliliği şirketlerin başarısını doğrudan etkileyen bir...

Pandemi sürecinde kapalı ortamda geçirilen süre artarken, çalışanların en çok ofiste zaman geçirdiğini ve ofislerdeki hava kalitesinin ön plana çıkmaya başladığını söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Çalışan verimliliği şirketlerin başarısını doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için çalışma ortamlarındaki hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor" dedi.

Pandemi sürecinde kapalı ortamda geçirilen süre artarken, ortamı havalandırma süresi de havaların soğumasıyla birlikte kısaldı. Özellikle çalışan kesimin en çok zaman geçirdiği ev ve ofislerde hava kalitesinin önemi de ön plana çıkmaya başladı. Çalışma ortamlarındaki hava kalitesinin insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu, sağlıksız hava ortamının beyin fonksiyonlarını etkilediğini ve çalışan verimliliğini düşürdüğünü söyleyen Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu, "Çalışan verimliliği şirketlerin başarısını doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için çalışma ortamlarındaki hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor" diyerek aynı zamanda kalitesiz ortam havası nedeniyle ofis çalışanları arasında virüslerin çok daha hızlı yayıldığını belirtti.

"KİRLİ HAVA BİLİŞSEL FONKSİYONLARI ETKİLİYOR"

Yapılan araştırmalarda kirli havanın kişilerin bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini gösterdiğine dikkat çeken Yakuoğlu, "Soluduğumuz havanın kalitesinin sağlığımız açısından büyük önem taşıdığını artık bilmeyenimiz yok. Yapılan araştırmalar boyutları 2,5 mikrondan küçük havadaki kirleticilerin uzun dönemde kişilerin bilişsel fonksiyonları etkilediğini, hafıza kaybı ve Alzheimer hastalıklarını hızlandırdığını göstermektedir. Bu sebepledir ki, özellikle çalışan kesimin en çok zaman geçirdiği ofislerdeki hava kalitesinin ne düzeyde olduğu önem arz ediyor" diye konuştu.

OFİS ORTAMLARINDA HAVA KALİTESİNE DİKKAT

Yakupoğlu, çalışma ortamlarındaki sağlıksız havanın da çalışan verimliliğini düşürdüğünü söyleyerek, "Çalışan verimliliği şirketlerin başarısını doğrudan etkileyen bir faktör olduğu için ofis ortamlarındaki hava kalitesinin Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın belirlediği değerlerde tutulması gerekiyor. Kalitesiz ortam havası nedeniyle ofis çalışanları arasında virüslerin çok daha hızlı yayılıyor" ifadelerini kullandı.

"HAVA KALİTESİ İLE ZİHİNSEL FONKSİYONLAR ARASINDA DOĞRUDAN BAĞLANTI VAR"

Geçtiğimiz yıllarda Environmental Health Perspectives Dergisi'nde yayınlanmış olan bir araştırmada hava kalitesi ile zihinsel fonksiyonlar arasında doğrudan bir ilişki olduğunun ortaya konulduğunu belirten Yakupoğlu, "Harvard Üniversitesi'nden Joseph Allen ve ekibine göre iyi havalandırmaya sahip, karbondioksiti ve uçucu organik bileşikleri az olan binalarda kişilerin zihinsel aktiviteleri yüzde 61, bilgiyi amacına uygun kullanma yeteneği yüzde 172-299, strateji yapma yeteneği de yüzde 183-288 olarak tespit edilmiş" dedi.

Yakupoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nörobilim alanındaki en prestijli akademik dergilerden olan Brain'de yayınlanan bilimsel çalışmada bilim adamları 73 ila 87 yaşları arasındaki 998 kadını inceledi ve onlara düzenli olarak öğrenme ve hafıza testleri yaptılar. Çevre koruma ajansının hava kirliliği verilerini kadınların ikamet adresleri ile eşleştirdiler. 11 yıl'dan uzun süren bu çalışmanın sonunda, kadınların akciğerlere ve kan dolaşımına kolayca nüfuz eden küçük partikül madde olan PM 2,5'a ne kadar fazla maruz kaldılarsa bilişsel testlerden aldıkları puanların o kadar düşük olduğu bulunmuştur."

"GÜVENLİ NEFES ALANI OLUŞTURMAK MÜMKÜN"

Her yerde güvenli nefes alanı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yakupoğlu, "Havayı nefes hizasından çekerek filtre edebilme özelliğiyle dünyada ilk olan Froumann'ın bulunduğu her yerde 'güvenli nefes alanı' oluşturarak, kaliteli havayı artık güvenle solumak mümkün. Geliştirdiğimiz cihazların bu özelliği ile ofis, ev ve kamuya açık alanlar için de umut oldu" dedi.

KOVİD-19 VİRÜSÜNÜ YÜZDE 99 ORANINDA FİLTRE EDİYOR

Hava temizleme cihazlarıyla ilgili de bilgi veren Yakupoğlu, "Modern tasarımlarıyla dikkat çektiği kadar, odalar arası taşınabilme özelliğiyle de konforlu kullanış imkanı sunan Froumann Profesyonel Hava Temizleme cihazları ile güvenli nefes alanı oluşturarak, kaliteli havayı güvenle içinize çekebilirsiniz. Froumann, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kovid-19 Tanı Laboratuvarı olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan testlerle SARS CoV-2 Virüsünü yüzde 99 oranında filtre ettiğini üniversite testiyle kanıtlayan ilk marka" diyerek cihazın kapalı ortam havasında uzun süre asılı kalabilen ve virüsler dahil tüm kirleticileri filtreleyebildiğinin altını çizdi.

Yakupoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı büyüklükteki mekanlarda kullanılabilecek, N100 SDS, N90 SDS, N100, N90, N80 olmak üzere beş farklı tipte cihazımız var. 100 metrekareden başlayarak 300 metrekareye kadar olan tüm kapalı ortamlarda havayı filtreleme imkanı sağlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Froumann'ın okul, hastane ve postane gibi kamuya açık alanlar için önemi daha da belirginleşiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı