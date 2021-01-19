Sağlıklı yaşamın ipuçları Büşra Meşe Yıldırım'ın programında konuşuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sağlıklı yaşamın ipuçları Büşra Meşe Yıldırım'ın programında konuşuldu

19.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:00
Sağlıklı yaşamın ipuçları Büşra Meşe Yıldırım'ın programında konuşuldu

Her cumartesi canlı yayınlanan, sağlıklı yaşamın ipuçlarının verildiği Büşra Meşe Yıldırım'ın sunduğu 'İyi ki Varsın' programının bu haftaki konuğu Diyetisyen Büşra Ürün oldu.

Her cumartesi canlı yayınlanan, sağlıklı yaşamın ipuçlarının verildiği Büşra Meşe Yıldırım'ın sunduğu 'İyi ki Varsın' programının bu haftaki konuğu Diyetisyen Büşra Ürün oldu. Ürün, doğru beslenmenin faydalarına değinerek, su tüketiminin unutulmaması için ipuçları verdi.

Ünlü sunucu Büşra Meşe Yıldırım'ın geçen yıl başladığı televizyon programı 'İyi ki Varsın' her cumartesi saat 11.00'de Beyaz TV'de canlı yayınlanmaya devam ediyor. Programda, kaliteli ve sağlıklı yaşamın ipuçları, hastalıklarda son tedavi seçenekleri gibi hayatın her alanına dair soruların yanıtını uzman konuklar veriyor.

DİYETİSYEN ÜRÜN, UYARILARDA BULUNDU

Programın bu haftaki konukları arasında yer alan Diyetisyen Büşra Ürün, doğru beslenmenin faydalarına değinerek su tüketiminin önemine dikkat çekti.

Su içmeyi unutanlar için, suyu sevdirecek ve metabolizmayı harekete geçiren limon-tarçın detoksu tarifi de paylaşan ürün, suyun hayatın olmazsa olmazı mesajını verdi. Ürün, beslenme düzeninde karbonhidrat ile eş değer başka bir karbonhidratın (pirinç ve ekmek vs) aynı anda tüketilmemesi gerektiğinin, diyet yaparken spor yapmanın ve yürüyüşün öneminin altını çizdi.  

Programda; hareket etmek, doğru beslenmek ve paketli gıdalardan uzak durmak gerektiği de konuşuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlıklı yaşamın ipuçları Büşra Meşe Yıldırım'ın programında konuşuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:03:07. #1.15#
title