Sağlıklı yaşamın ipuçları Büşra Meşe Yıldırım'ın programında konuşuldu

Her cumartesi canlı yayınlanan, sağlıklı yaşamın ipuçlarının verildiği Büşra Meşe Yıldırım'ın sunduğu 'İyi ki Varsın' programının bu haftaki konuğu Diyetisyen Büşra Ürün oldu.

Her cumartesi canlı yayınlanan, sağlıklı yaşamın ipuçlarının verildiği Büşra Meşe Yıldırım'ın sunduğu 'İyi ki Varsın' programının bu haftaki konuğu Diyetisyen Büşra Ürün oldu. Ürün, doğru beslenmenin faydalarına değinerek, su tüketiminin unutulmaması için ipuçları verdi.

Ünlü sunucu Büşra Meşe Yıldırım'ın geçen yıl başladığı televizyon programı 'İyi ki Varsın' her cumartesi saat 11.00'de Beyaz TV'de canlı yayınlanmaya devam ediyor. Programda, kaliteli ve sağlıklı yaşamın ipuçları, hastalıklarda son tedavi seçenekleri gibi hayatın her alanına dair soruların yanıtını uzman konuklar veriyor.

DİYETİSYEN ÜRÜN, UYARILARDA BULUNDU

Programın bu haftaki konukları arasında yer alan Diyetisyen Büşra Ürün, doğru beslenmenin faydalarına değinerek su tüketiminin önemine dikkat çekti.

Su içmeyi unutanlar için, suyu sevdirecek ve metabolizmayı harekete geçiren limon-tarçın detoksu tarifi de paylaşan ürün, suyun hayatın olmazsa olmazı mesajını verdi. Ürün, beslenme düzeninde karbonhidrat ile eş değer başka bir karbonhidratın (pirinç ve ekmek vs) aynı anda tüketilmemesi gerektiğinin, diyet yaparken spor yapmanın ve yürüyüşün öneminin altını çizdi.

Programda; hareket etmek, doğru beslenmek ve paketli gıdalardan uzak durmak gerektiği de konuşuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı