29.09.2019 17:00

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal bastılar

Denizli'de düzenlenen Açık Sokaklar Günü etkinliği kapsamında, yaklaşık 100 bisiklet tutkunu, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için pedal bastı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Denizli İnovasyon Derneği'nin ortaklığında, Uluslararası Spor ve Kültür Birliği (ISCA) önderliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından resmi Avrupa Spor Haftası etkinliği olarak desteklenen, 'Açık Sokaklar Günü' çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. 'Şimdi hareket zamanı, birlikte yürüyelim' sloganıyla yapılan etkinliğe katılan yaklaşık 100 bisiklet tutkunu, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla, Valilik binası önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar pedal çevirdi. Bando eşliğinde yapılan kortej, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kortejin tamamlanmasının ardından halk oyunları ekibi, gösteri yaptı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, insan sağlığı açısından hareket etmenin ve spor yapmanın önemini vurgulayarak, Açık Sokaklar Günü kapsamında kortejimizi yaptık. Amacımız, geçmişte olduğu gibi özümüzdeki güzellikleri yaşatmak, teknolojik bağımlılıklarımızı azaltıp sağlıklı bireyler olabilmek adına hareketi ihmal etmemek. Bizler bu etkinlikle farkındalık oluşturmak, sağlıklı yaşam konusunda dikkat çekmek istedik. Kentimizde, yürüyüş ve bisiklet yolları ile çok sayıda parkımız mevcut. Bunlar insanlarımızın sağlığını koruması, zinde kalması ve mutlu olması için yapıldı. Bu hareketli günlerimizi arttırarak devam etmeliyiz dedi.

Kaynak: DHA