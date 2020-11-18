Sağlıklı yaşam ve spor merkezi kayıtları devam ediyor
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Sağlıklı yaşam ve spor merkezi kayıtları devam ediyor

18.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:31
Sağlıklı yaşam ve spor merkezi kayıtları devam ediyor

Pandemi sürecinden dolayı uzun süre kapılarını sporseverlere açamayan Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde üye kayıtlarına devam ediyor.

Pandemi sürecinden dolayı uzun süre kapılarını sporseverlere açamayan Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde üye kayıtlarına devam ediyor.

Sınırlı sayıda üyenin kabul edileceği yeni dönem kayıtlarında HES Koduyla girişin yapılacağı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtilen kurslar için sporseverlere çağrıda bulunan yetkililer, her seans başında kursiyerin ateşinin ölçüleceği vurgulandı.

Spor kompleksinde hijyen kurallarına harfiyen uyulacağını da sözlerine ekleyen yetkililer, fitness, yüzme ve tenis kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşları Karapınar Mahallesi TPAO Caddesi'nde bulunan kompleksine davet etti. Spor kompleksine gidemeyen vatandaşların ise 0 (416) 227 02 45 numaralı telefonu arayarak telefondan da kayıt yaptırabileceğini belirtildi. - ADIYAMAN

Sağlıklı yaşam ve spor merkezi kayıtları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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