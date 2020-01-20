: "Sağlıklı Yaşam ve Spor Kampı" Mersin'de başladı

20.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:04

Mersin'in Yenişehir ilçesinde "5. Tematik Kış Kampları" kapsamındaki "Sağlıklı Yaşam ve Spor Kampı" başladı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, kampın açılışı dolayısıyla Kız Öğrenci Yurdu'nda, düzenlene törende, burs, kredi ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra öğrenciler için çeşitli sosyal, kültürel ve sportif eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Kampları 14 farklı şehirde 15 farklı temayla gerçekleştirdiklerini belirten Er, organizasyonlara 81 ilden 2 bin 800'e yakın öğrencinin katılacağını aktardı.

Er, kampların 5 gün süreceğini belirterek "Gençlerimiz, hem Türkiye'nin saygın ilim, fikir, hukuk, sanat, kültür ve spor adamlarıyla bir araya gelerek, onların tecrübelerinden istifade edecekler hem de ilgi duydukları alanlara ilişkin güzel gelişmeleri yakından takip edebilecekler. Gençlerimiz, aynı zamanda da kamp yapılan kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini ve yerlerini görecekler." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, barınma ve beslenme hizmeti konusundaki isteklerine özen gösterdiklerini vurgulayan Er, şunları kaydetti:

"Devlet yurtlarında barınan öğrencilerin velileri, çocuklarından çok daha mutludur. Buna inanıyorum. Çünkü kapılarında bir güvenlik var, odaları sıcacık. Belirli saatlere kadar her an karınlarını doyurabilecekleri yemekleri ve dertlerini anlatabilecekleri yurt idarecileri, memurları var. Diğer devletleri de araştırıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki kadar yüksek öğrenim öğrencilerine katkı sağlayan, onların dertleriyle dertlenen başka bir ülke yoktur. Biz bunu bir görev olarak kabul ediyoruz. Elimizden gelse çok daha iyisini yapacağız. Yapmak için de gayet ediyoruz, buna emin olun."

Mersin Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kaymaz da kentteki yurtlarda kalan öğrenciler için yaklaşık 150 eğitim faaliyeti düzenlediklerini, bunlara 6 bin dolayında öğrencinin katıldığını kaydetti.

Kentte 6 ilden 200 öğrencinin katıldığı kamp 24 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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