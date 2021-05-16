Sağlıklı yaşam Samsun'da eğlenceyle buluşacak

Karadeniz Bölgesi'nde bisiklet kullanımının en çok yaygın olduğu şehir olan Samsun'da sağlıklı yaşam, eğlenceyle buluşuyor.

Karadeniz Bölgesi'nde bisiklet kullanımının en çok yaygın olduğu şehir olan Samsun'da sağlıklı yaşam, eğlenceyle buluşuyor. Sosyal sorumluluk projelerinde farkındalık oluşturan Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendini genç hisseden herkese elektrikli scooter hizmeti vermeye hazırlanıyor.

Ekonomik avantajları ve çevre dostu özellikleriyle tüm dünyada hızla yaygınlaşan pratik kısa mesafe ulaşım aracı elektrikli scooterlar, kentlerde trafik yoğunluğunun ve otopark probleminin azalmasına büyük katkı sağlıyor. Yazılımları Türk mühendisler tarafından geliştirilen takip modüllü yerli ve milli yapım elektrikli scooterlar, tek şarjla 50 kilometre mesafe kat edebiliyor.

Kullanıcılara eğlenceli ve keyifli anlar yaşatan scooterlar artık Samsun'da da hizmet verecek. Saatte 35 km hıza ulaşabilen eğlenceli ulaşım aracını sağlıklı yaşam için halkın hizmetine sunacak Samsun Büyükşehir Belediyesi, hazırlıklarını sürdürüyor. Doğupark, Kurtuluş Yolu, Batıpark ve Adnan Menderes Bulvarı'nda başlayacak hizmet, 300 elektrikli scooterla start alacak ve zamanla daha da genişletilecek.

7'den 77'ye herkesin istifade edebileceği projeyle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, vaka sayılarının düşmesi ve hayatın normale dönmesiyle scooterları hizmete sunacaklarını söyledi. Pandeminin insan ve toplum sağlığının ne kadar önemli olduğunu herkese öğrettiğini dile getiren Başkan Demir, şunları söyledi:

"Biz de Karadeniz Bölgesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 'Spor Şehri' Samsun'da sosyal sorumluluk adına önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda başta Adnan Menderes Sahili olmak üzere belirlediğimiz lokasyonlarda elektrikli scooterları vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. 3 aylık süreçte gözlem ve analizler yaparak istasyonları ve park alanları oluşturacağız. Bu eğlenceli seyahatten yararlanmak isteyenler ise ücretini kredi kartı veya Samkart ile ödeyebilecek." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı