Sağlıklı Yaşam Merkezi Faaliyetlerine Yeniden Başladı
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Sağlıklı Yaşam Merkezi Faaliyetlerine Yeniden Başladı

Sağlıklı Yaşam Merkezi Faaliyetlerine Yeniden Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Koronavirüs salgını nedeni ile spor tesislerine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Çanakkale Belediyesi Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi, 1 Haziran 2021 Salı günü sabah 09: 00 ile akşam 20: 30 saatleri arasında yeniden kentlilere hizmet vermeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeni ile spor tesislerine getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Çanakkale Belediyesi Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi, 1 Haziran 2021 Salı günü sabah 09: 00 ile akşam 20: 30 saatleri arasında yeniden kentlilere hizmet vermeye başladı.

Sağlıklı Yaşam Merkezi, salgın hastalık riskine karşı kentlilerin sağlığını korumak amacıyla kısıtlamaların kaldırılması öncesinde dezenfekte edildi. Sağlıklı Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ekipler, merkezde bulunan spor aletleri ve alanlarının yanı sıra soyunma odaları, duş bölümleri ve tuvaletlerde de dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Merkezde gerçekleştirilen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kentlilerin daha sağlıklı ve hijyenik ortamda güvenli bir şekilde spor yapabilmeleri amacı ile gerekli önlemler alındı.

Kentlilerimize daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda daha iyi bir hizmet sunabilmek amacı ile Sağlıklı Yaşam Merkezimiz, her hafta Pazar günü kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilecek temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları nedeni ile kapalı olacaktır.

Şehit Kıvanç Kaşıkçı Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde spor yapacak olan kentlilerimizin, sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymalarını önemle rica ederiz.

01. 06. 2021 12: 11

Kaynak: Habermetre

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