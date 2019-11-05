'Sağlıklı yaşam' menopozu yavaşlatıyor

05.11.2019 09:43

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Niyazi Emre Turgut, erken menopoz riski olanların sağlıklı beslenme ile bu süreci yavaşlatabileceğine dikkat çekti.

Kadınlarda 44 yaşından önce adet düzeninin bozulması, kesilmesi ya da yumurta kalmaması durumuna erken menopoz deniliyor. Erken menopozun kendi içinde farklılık gösterdiğini belirten Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Niyazi Emre Turgut, 40 yaşından önce yumurta fonksiyonlarının bitmesiyle birlikte üreme ve adet görme yeteneğinin kaybolmasına prematürovarial yetmezlik dendiğini belirterek, "40-44 yaşından önce görülen menopoz erken menopozdur. Eğer ailede, özellikle anne, teyze veya ablada erken menopoz varsa, bu sizin de risk altında olduğunuzu gösterir. Yüzde 10-15 oranında sizi daha riskli yapar" dedi.

Kaynak: DHA