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Sağlıklı yaşam için yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Dünya Yürüyüş günü kapsamında Denizli'de düzenlenen etkinliğe 7'de 70'e onlarca sporsever, 12 kilometre yol boyunca doğada yürüyüş yaptı.

DENİZLİ (İHA) - Dünya Yürüyüş günü kapsamında Denizli'de düzenlenen etkinliğe 7'de 70'e onlarca sporsever, 12 kilometre yol boyunca doğada yürüyüş yaptı.

Yapılan çeşitli fiziksel aktivitelerle hem salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek ruhsal ve bedensel olarak güçlü amacı ile "4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" ülkenin ve dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Her yıl 3-4 Ekim tarihleri arasında dünyanın birçok noktasında düzenlenen Dünya yürüyüş günü kapsamında Denizli'de bir grup spor severler tarafından doğa da yürüyüş etkinliği yapıldı. Etkinliğe spora gönül veren 7'de 70'e onlarca sporsever katıldı. Etkinlike koşu ve spor egzersiz hareketleri yapıldı. Etkinlik Çameli ilçesine ait Kolak Gölüne doğru 12 kilometre yol yürüyüşü sonrası son buldu.

"Spor için bir araya geldik"

Denizli'de bulunan bir grup sporseverlerin düzenlediği etkinliğe katılan Özlem Gücenmez, yürüyüş hakkında açıklamalarda bulundu. Gücenmez, her yıl "Dünya Yürüyüşü Günü" için toplanarak spor etkinleri düzenlediklerini ifade etti. Gücenmez, "Her yıl özel etkinlerle bugünü kütlüyoruz. Bugünün bizim için yeri ayır. Çünkü yürüyüş yapmak insanları ruhunu ve bedenini rahatlatıyor. Spor için bir araya geldik. Spor insanların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bizlerde arkadaşlarımızla beraber toplandık. Bugüne özel olarak yürüyüşü yaptık. Çok eğlendik ve güzel zaman geçirdik. Çok fazla katılım da oldu. Bu etkinliğe katılımın fazla olması bizi çok mutlu etti. Etkinliğimize küçük kardeşlerimizden, yaşlı vatandaşlarımıza varıncaya kadar geniş yaş grubunda katılımlar oldu. Sağlıklı yaşam için sahip olduğumuz he yeri geziyoruz" dedi. - DENİZLİ

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

Sağlıklı yaşam için yürüdüler

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