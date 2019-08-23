Sağlıklı yaşam için günde 10 bin adım atıyorlar

23.08.2019 14:56

Karacabey Belediyesi, sağlıklı yaşam için günde en az 10 bin adım atılması amacıyla "Başkanımla Yürüyorum" adlı uygulamayı başlattı.

İlçede yetişkinlerin daha sağlıklı olmalarına imkan sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, eğitmen gözetiminde haftanın üç günü yürüyüş yapılıyor.

Yürüyüşlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Özkan, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, kadın meclis üyelerinin önerileri doğrultusunda hayata geçirilen uygulama ile yetişkinleri sağlıklı yaşama teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin sloganını "Sağlıklı yaşam için günlük 10 bin adım" olarak belirlediklerini dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Yürüyüşleri eğitmen gözetiminde haftanın üç günü Çamlık Mesire Alanı'nda belirlenen parkurda gerçekleştiriyoruz. Bir ay sürecek etkinlik sonunda katılımcılar arasında en çok kilo veren ilk üç kişiye belediyemiz tarafından küçük altın hediye edilecek. Obezite ile mücadele kapsamında, sağlıklı bir yaşam sürmek amacıyla bütün Karacabeylileri yürümeye davet ediyoruz. Sağlıklı yaşam için hemşehrilerimizin undan, şekerden ve tuzdan uzak durmalarını istiyoruz."

Kaynak: AA