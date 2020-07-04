Sağlıklı yaşam için GAPS diyeti önerisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlıklı yaşam için GAPS diyeti önerisi

Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, Gut ve Psikoloji Sendromu'ndan (GAPS) korunmak için bağırsaklardaki sızdırmayı önlemeye yönelik geliştirilen GAPS diyetinin tercih edilebileceğini belirterek, "GAPS protokolü bağırsakları iyileştirmek...

Sağlıklı yaşam için GAPS diyeti önerisi
04.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:08

Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, Gut ve Psikoloji Sendromu'ndan (GAPS) korunmak için bağırsaklardaki sızdırmayı önlemeye yönelik geliştirilen GAPS diyetinin tercih edilebileceğini belirterek, "GAPS protokolü bağırsakları iyileştirmek için tasarlanmıştır. Toksinlerin kan dolaşımına girmesini önler ve vücuttaki 'toksisiteyi' azaltır. Sızıntılı bir bağırsağa katkıda bulunduğu düşünülen tüm besinleri kesmenizi gerektirir." dedi.

Kılınç, AA muhabirine bağırsaklardaki sızıntıyı gidererek sağlıklı bir yaşam vadeden GAPS diyeti hakkında bilgi verdi.

Gut ve Psikoloji Sendromu'ndan korunmak için GAPS diyetinin tercih edildiğini ifade eden Kılınç, bu diyetin Dr. Natasha Campbell-McBride tarafından bulunduğunu ve beyni etkileyen birçok durumun, sızdıran bir bağırsaktan kaynaklanıyor olduğu düşüncesine dayandığını kaydetti.

Sızdıran bağırsak sendromunun, çoğunlukla bağırsak lümeninin geçirgenliğinde gerçekleşen artışı nitelendirmek amacıyla kullanıldığını aktaran Kılınç, şöyle konuştu:

"GAPS teorisine göre, sızdıran bağırsak sorunu; besinler veya vücudumuzdaki bazı kimyasalların ve bakterilerin normalde olmadığı gibi kana karışmasına izin vermesidir. Bu yabancı maddelerin, kana karıştığında beyninizin çalışmasını ve gelişimini etkilemek suretiyle 'beyin sisi'ne ve otizm gibi hastalıklara sebep olabileceği iddia edilir.

GAPS protokolü bağırsakları iyileştirmek için tasarlanmıştır. Toksinlerin kan dolaşımına girmesini önler ve vücuttaki 'toksisiteyi' azaltır. GAPS Beslenme Protokolü öncelikle sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getirerek diyette glütenin çıkarılması ve prebiyotik/probiyotik tüketiminin rutin beslenme düzeni içine yerleştirilmesi gibi yaklaşımların benimsenmesini amaçlar. Sızıntılı bir bağırsağa katkıda bulunduğu düşünülen tüm besinleri kesmenizi gerektirir."

"Ev yapımı yoğurt veya kefir tüketilebilir"

Kılınç, "GAPS Giriş Diyeti", "Tam GAPS Diyeti" ve "GAPS Diyetinden Çıkış" aşamalarından oluşan 3 temel bölümden meydana geldiğini ifade ederek, "GAPS giriş aşamasında eliminasyon, yani giriş aşaması, diyetin en yoğun bölümüdür. Çünkü birçok besinin (rafine karbonhidratlar, nişastalı sebzeler, işlenmiş besinler) bu aşamada diyetten çıkarılması gerekir. Buna 'bağırsak iyileşme aşaması' denir ve belirtilere bağlı olmak üzere üç haftadan başlayarak 12 aya kadar sürebilir. Giriş bölümü 6 aşamaya bölünmüştür: Birinci aşama: Evde yapılmış kemik suyu, probiyotik-prebiyotik besinler ve öğün aralarında ballı nane ya da papatya çayı içilebilir. Ev yapımı yoğurt veya kefir tüketilebilir." bilgilerini verdi.

İkinci aşamada sebze, et, balık, organik yumurta sarısı ve tereyağının sadeleştirilmiş hali olan ghee'nin diyete eklenmesi gerektiğini belirten Kılınç, üçüncü aşamada önceki tüm yiyeceklere ek olarak avokado, fermente sebzeler, GAPS tarifine uygun krepler ve ghee, ördek yağı veya kaz yağı ile karıştırılmış ve çırpılmış yumurtanın diyete eklendiğini anlattı.

Dördüncü aşamada ızgara yapılmış ya da kavrulmuş etlerin, soğuk sıkım zeytinyağı ve sebze veya sebze suyunun tüketilebileceğini anlatan Kılınç, "Beşinci aşama: Koyu yeşil yapraklı çiğ sebzeler, az miktarda çiğ meyve ekleyin, ancak turunçgil eklemeyin. Altıncı aşama: Bu aşamada turunçgil de dahil olmak üzere daha fazla çiğ meyve eklenebilir." dedi.

"Öncelikle giriş diyeti tamamlanmalı"

Kılınç, GAPS diyetinde, diyete eklenen besinlerin tolere edilmesi halinde bir aşamadan diğer aşamaya geçilebildiğini ifade ederek, "Öncelikle giriş diyeti tamamlanmalı. Bağırsak hareketleriniz normale döndüğünde bir yiyeceği tolere ettiğiniz kabul edilir. Giriş diyetinin tamamlanmasının ardından, 'Tam GAPS Diyeti'ne geçilebilir. 'Tam GAPS Diyeti'; taze et, tercihen hormon içermeyen ve otla beslenen hayvanların etinin tüketilmesi önerilir. Kuzu-koyun yağı, ördek yağı, ham tereyağı ve ghee gibi hayvansal kaynaklı yağlar, kabuklu deniz hayvanı, organik yumurtalar, balık, kefir, lahana turşusu ve ev yapımı yoğurt gibi fermente gıdalar ve sebze tüketilmesi önerilir." diye konuştu.

"Aşırı şeker tüketimi de bağışıklık sistemini zayıflatır"

"GAPS Diyetinden Çıkış" aşamasında bu diyetin diğer aşamalarındaki gıdaları birkaç ay içinde yavaşça yeniden eklemek gerektiği için uzun bir süreç gerekebileceğini anlatan Havva Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyet, her yiyeceği az miktarda tek tek tanıtmayı önerir. 2-3 gün boyunca herhangi bir sindirim sorunu yaşamazsanız, bölümlerinizi kademeli olarak artırabilirsiniz. Diyetten çıktıktan sonra bile, yüksek oranda işlenmiş ve rafine edilmiş yüksek şekerli gıdalardan kaçınmaya devam etmeniz ve protokolün tüm gıda prensiplerini koruyabilmeniz önerilir. Günümüzde dengesiz ve yetersiz beslenme alışkanlıkları, artan işlenmiş gıda tüketimi ve toksik kimyasallara aşırı maruz kalma ile birlikte bağışıklık sistemimiz zayıflar. Bu bakımdan GAPS diyeti bağırsak florasını dengeye sokarak sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve gerekli besin öğeleri ile birlikte vücudun bağışıklığını da güçlendirir.

Ayrıca aşırı şeker tüketimi de bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu diyette şekerin çok kısıtlı olması da ayrıca olumlu bir etki yaratır. Sızdıran bağırsağın tedavi edilmesi doğrudan bağışıklığın da güçlenmesine katkı sağlar."

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi Haber
Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı Haber
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi Haber
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak! Haber
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
'Hz. Süleyman'ın kızıyım' diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren kadın, hakim karşısında çark etti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayında tanık ifadesi ortaya çıktı: Beni öldürecek diyerek evime geldi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Halife Hafter Mustafa Şentop Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Yalın Cenk Eren Ozan Güven Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Sağlıklı yaşam için GAPS diyeti önerisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 11:14:20. #1.15#
title