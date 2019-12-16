"Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri İzmir" buluşmasına yoğun ilgi

16.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:23

Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşıyoruz İzmir Buluşması" etkinliğine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Alanında uzmanların sağlıklı yaşama dair değerli bilgiler paylaştığı etkinlikte konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak toplumun ihtiyaçları karşısında kayıtsız kalmıyoruz ve bu sorunlara her gün çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çabalarımızın etkilerini, daha geniş bir vizyon ve strateji doğrultusunda artırmak, güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.



Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Sağlıklı Yaşıyoruz İzmir Buluşması" etkinliğine, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, dekanlar, üst yönetim, akademisyenler, Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu üyeleri ve gönüllüleri katıldı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Budak, Ege Üniversitesi olarak toplumun ihtiyaçları karşısında kayıtsız kalmadıklarını söyledi. Çabalarının etkilerini, daha geniş bir vizyon ve strateji doğrultusunda artırmak ve güçlendirmek istediklerine dikkat çeken Rektör Budak, "Ege Üniversitesi sağlıklı yaşam konusunda öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. O nedenle Sağlıklı Yaşıyoruz gönüllülerinin toplantısını çok önemsiyoruz. Böyle bir gönüllüler hareketi olması toplumda sağlıklı yaşama dair bir farkındalık olduğunun göstergesi" diye konuştu.



"Son 2 yılda yeni bir vizyon ortaya koymaya çalışıyoruz"



Ege Üniversitesini sağlık temalı ve öncü bir üniversite haline getirme sürecinde olduklarına değinen Rektör Budak, "Son 2 yıldır ortaya yeni bir anlayış ve vizyon koymaya çalışıyoruz. Bu vizyonun merkezinde ise sağlık yer alıyor. Sağlıkta yeniden yapılanmaya önem veriyoruz. İzmir'i sağlıklı yaşamın merkezi haline getirme perspektifine sahip çıkıyoruz. Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, 'Ege Üniversitesi Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası'nı gerçekleştirdik. Bu şurada 64 yuvarlak masada 600'den fazla katılımcı, 40 soru etrafında sağlıklı yaşamın geleceğini bir tam gün boyunca tartıştı. Özellikle üniversitemizin üç çok güçlü olduğu alanı; sağlığı, ziraatı ve sporu, sağlıklı yaşam ekseninde nasıl beraber düşünebiliriz, mühendislikleri bunun içine nasıl katabiliriz, toplumun iyi yaşamına, sağlıklı yaşamına nasıl hizmet edebiliriz; bu konuları etraflıca ele aldık. Farklı fakültelerimiz, öğrencisinden profesörüne, idarecisinden araştırmacısına, ortak bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı yaşam alanında birlikte düşünme ve iş yapma alışkanlıklarımızı geliştirmemiz gerekiyor" dedi.



Yerel tohumun önemine dikkat çekti



Ege Üniversitesinde sağlıklı bir çevre oluşturmak için Dumansız Ege, bisiklet yolları, yeşil alan artırılması gibi çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerine dikkat çeken Rektör Budak, sağlıklı yaşama ilişkin önerilerde de bulundu. Rektör Budak, şöyle konuştu: "Özellikle bir ziraatçı olarak, üreticilerin kimyasalları daha dikkatli ve sağlığa duyarlı olacak şekilde kullanmaları yönünde farkındalıkları artırmaya yönelik çalışmaları çok önemli buluyorum. Yerel tohumla geleneksel yöntemlerle yapılan ekolojik tarıma yönlendirmenin sağlık açısından olumlu etkileri olabilir. Bu bağlamda, tarım sektöründe üreticilere eğitim desteği verilerek temiz üretim yapılması teşvik edilmeli, kimyasal tarım yerine daha sağlıklı yöntemlere dönüş yapılmalı. Toplumda sağlıklı yaşama, sağlıklı beslenme bilinci yaygınlaşırsa hastalıklardan da korunulmuş olur. Böylece devletin sağlık harcamaları da azalmış olur. Sağlık konusunda koruyucu hekimliğin yaygınlaştırılarak desteklenmesi gerekir."



Gün boyu sürdü



Sağlıklı Yaşıyoruz Gönüllüleri gün boyu süren etkinlikte, alanında uzmanlar ve hekimlerden günlük yaşamlarına etki edecek değerli bilgiler ve yaşadıkları sorunları dile getirip öneriler aldı. İzmirlilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından üretilen organik ürünlerin ikramı yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA