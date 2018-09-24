VM Medical Park Samsun Hastanesi, Sağlıklı Yaşam Etkinliği'ne katıldı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Sağlıklı Yaşam Kliniği Diyetisyenleri ve Prive Clinic estetisyenlerinin gelen misafirleri bilgilendirdiği etkinlikte, standa ilgi oldukça yoğundu. Diyetisyenler tarafından vücut kitle endeks ölçümüyle yağ ve su oranları kontrolleri yapılan konuklara beslenme üzerine önemli bilgilendirmeler yapıldı. Prive Clinicten özel cilt analizi ve ev bakım kiti hediye edilen misafirler, zumba, spinning, yoga gibi çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. - SAMSUN