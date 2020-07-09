Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi

Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisiDİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, yaz mevsiminde serinlemek için sıkça yenilen karpuzun faydalarından bahsedip, farklı şekilde tüketmek isteyenler için karpuzlu smoothie tarifi verdi.

09.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:36

Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi

DİYETİSYEN Deniz Zünbülcan, yaz mevsiminde serinlemek için sıkça yenilen karpuzun faydalarından bahsedip, farklı şekilde tüketmek isteyenler için karpuzlu smoothie tarifi verdi.

Diyetisyen Deniz Zünbülcan, yaz aylarında çok fazla tüketilen karpuzun pek çok hastalığa karşı koruyucu özelliği taşıdığını ifade etti. Sıcak günlerde serinlemek için tüketilen karpuzla birçok farklı yiyecek ve içecek hazırlanabileceğini belirten Zünbülcan ayrıca meyvenin çok fazla faydası bulunduğunu vurgulayarak, "Yaz mevsiminde vatandaşlar, karpuzun lezzetinden dolayı yiyebiliyor. Aslında sağlığa da çok faydalı. Üç dilim karpuz yaklaşık bir porsiyon demektir ve yaklaşık 60 kaloridir. Kişiler bu miktarda karpuzu tüketirse bir sorun yaşamazlar. Ancak şeker hastası olan bir kişinin karpuzu dikkatli tüketmesi gerekiyor. Çünkü karpuz, su içeriği kadar şeker içeriği de oldukça yüksek bir meyve. Likopen dediğimiz bir maddeyi içeriyor. Bu sayede de pek çok hastalığa koruyucu görev yapıyor. Potasyum, A vitamini, C vitamini gibi hem vitamin hem de mineraller açısından da zengin bir meyve" dedi.

KARPUZ PEYNİR EKMEK ÜÇLÜSÜNE DİKKAT

Karpuzun ekmek ve peynirle çoğunlukla tüketildiğini ifade eden Zünbülcan, karpuz yanında peynirin tüketilebileceğini ancak ekmeğin tüketilmemesini söyledi. Zünbülcan, "Bu noktada önemli olan şey şu; eğer kişi bir porsiyon bir meyve tüketiyorsa karpuzun yanında peyniri tüketebilirler. Ancak ekmek karbonhidrat içeriği yüksek olduğu için karpuz ve peynirin yanında ekmek tüketilmemeli. Bu üçlüyü önermiyoruz" dedi.

SMOOTHİE TARİFİ

Zünbülcan, karpuzu sıvı olarak tüketmek isteyenlere de şu pratik tarifi verdi: "Bir dilim karpuzla beraber 6-7 tane çekirdeği çıkarılmış kirazı mutfak robotu içerisine koyuyoruz. Bu karışımın içerisine su ve buz ilave ederek, mutfak robotundan geçiriyoruz. İçerisine tercihe göre nane de koyulabilir. Böylelikle hem sağlıklı hem de yaz aylarında ferahlatıcı hafif bir içecek elde etmiş oluyoruz."

Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı 3. Sayfa
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Lise son sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi devamsızlık engeline takılmayacak
Lise son sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi devamsızlık engeline takılmayacak
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kemal Sunal Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Podolski Adem Büyük Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sağlıklı ve serinletici içecek olarak 'Karpuzlu smoothie' önerisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:17:57. #1.15#
title