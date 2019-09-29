'Sağlıklı ve saygılı yaşam' için koştular

29.09.2019 14:02

Zinde Yaşam Derneği üyeleri, "sağlıklı ve saygılı yaşam" mesajı vermek için Belgrad Ormanı'nda sabah koşusu yaptı.

2017 yılında kurulan Zinde Yaşam Derneği, 2 ayda bir düzenleyeceği koşu ve yürüyüş etkinliğine bu sabah başladı. İş dünyasının önemli isimleri, profesyonel yöneticiler, akademisyenler, doktorlar ve çeşitli sektörlerde çalışanların aralarında yer aldığı dernek üyeleri, etkinlik için sabah saatlerinde Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu Parkuru'nda bir araya geldi. Çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar, bir süre sohbet ettikten sonra ısınma hareketleri yaptı. Ardından koşu başladı. "Sağlıklı ve saygılı yaşam" mesajı vermek için koşan dernek üyeleri, Belgrad Ormanı'nda oksijen depoladı. 'Zinde yolculuğunda ilk adımı at' sloganıyla düzenlenen koşuda dernek üyeleri parkuru tamamlamayı başardı. Koşunun ardından dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe katılanlar sağlıklı yaşam için önemli bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Koşuda; insanlara, doğaya, hayvanlara sevgi ve saygı duyulması konusunda da mesjalar verildi. Ayrıca, herkesin düzenli spor yapması ve beslenmesini dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.

Zinde Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Boz, faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada, "Zinde adamların lideriyim. Bu işin toplumumuza faydalı olacağını düşünen 15 arkadaş olarak bu işe başladık. 'Zinde yaşam' olarak yeni bir felsefeyle yola çıkıyoruz. Zinde, sağlıklı ve saygılı bir yaşam felsefesini topluma yaymak için çalışıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ise "Başkanın da söylediği gibi, bu felsefe bir arkadaşlık grubu olarak başladı ama bugün genişledi. Gördüğünüz gibi çeşitli gruplara da hitap etmeye başladık, bunu daha da artıracağız. Felsefemiz; doğaya ve insana saygılı kuşakların yetişmesine yardımcı olabilmek. Bunu da önce sporla yapmaya çalışıyoruz. Koşularımız devam edecek, herkesi bekliyoruz. Zinde olmanın çok şartı yok; sadece düzgün insan olmak yeterli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA