"SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR EĞİTİM YILI OLSUN"
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"SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR EĞİTİM YILI OLSUN"

'SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR EĞİTİM YILI OLSUN'
Habermetre - Haberler | Toplum

"SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR EĞİTİM YILI OLSUN" Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

"SAĞLIKLI VE BAŞARILI BİR EĞİTİM YILI OLSUN" Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Özlü, yeni eğitim-öğretim yılının pandemiden dolayı kesintiye uğramaması temennisinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son iki senedir pandeminin gölgesinde kesintiye uğrayarak uzaktan online derslerle devam eden Eğitim-öğretim yılının 2021 yılı itibariyle geride kalması temennisinde bulundu. Korona virüs pandemisi nedeniyle okullarda tüm tedbirlerin alındığını hatırlatan Başkan Özlü, "Devletimizin planlı ve programlı bir şekilde aşılama çalışmaları ile halkın önemli bir bölümü aşılanarak korona virüsün etkilerinin azaltılmasına devam ediyor. 1 yılı aşkın süredir, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz pandemi dolayısıyla okullarından, derslerinden ve öğretmenlerinden ayrı kaldılar. Devletimiz korona virüs nedeniyle okullarda her türlü tedbiri aldı. Bundan sonraki süreçte eğitimcilerimize ve öğrencilerimize büyük sorumluluk ve görev düşüyor. Hep birlikte hijyen kurallarını ihmal etmeden geleceğimiz için eğitimlere devam etmeliyiz.

2021-2022 Eğitim-öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sağlık ve başarıyla geçecek bir eğitim yılı olsun" cümleleriyle sözlerini noktaladı.

Kaynak: Habermetre

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