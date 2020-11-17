Sağlıklı uyku kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabilir
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Sağlıklı uyku kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabilir

17.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:04
Sağlıklı uyku kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabilir

Sağlıklı bir uykunun, kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabileceği bildirildi.

Sağlıklı bir uykunun, kişiyi kalp yetmezliğinden koruyabileceği bildirildi.

Newsmaxhealth sitesinin haberine göre, Tulane Üniversitesi Kamu Sağlığı ve Tropikal Tıp bölümü Profesörü Dr. Lu Qi liderliğinde, yaşları 37 ila 73 olan 400 bin İngilizin katıldığı uzun süreli sağlık çalışmasının verileri kullanılarak araştırma yürütüldü.

Bulguları "Circulation" dergisinin internet sayısında yayımlanan araştırmada, sağlıklı uyku düzenine sahip kişilerin 10 yıl içinde kalp yetmezliğine yakalanma riskinin yüzde 42 düştüğü gözlendi.

Uzmanlar sağlıklı uyku için her gece 7 ya da 8 saat uyunması, horlanmaması, uykuya dalmak veya deliksiz uyumakta nadiren sorun yaşanması, gün içinde sersemlik yaşanmaması ve sabahları erken kalkılması gerektiğine işaret etti.

Katılımcılardan 5 bin 221'ine 10 yıl içinde kalp yetmezliği teşhisi koyulduğu, sağlıklı uyku için gereken 5 alışkanlığa da sahip olanların kalp yetmezliğine yakalanma riskinin, sadece birine sahip olduğunu ya da hiçbirine sahip olmadığını söyleyenlerden yüzde 42 düşük olduğu görüldü.

Daha önce yapılan çalışmalar, uykusuzluk çeken ve uyku apnesi olan kişilerde kalp hastalığı riskinin arttığını ortaya koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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