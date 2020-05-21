"Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" yetkili kurumları ile başvuru koşulları belli oldu
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"Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" yetkili kurumları ile başvuru koşulları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' çerçevesinde belge verecek TÜRKAK onaylı akreditasyon kurumları ile belgenin alım koşulları belli oldu.

21.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:15

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' çerçevesinde belge verecek TÜRKAK onaylı akreditasyon kurumları ile belgenin alım koşulları belli oldu.

Türk turizminin normale dönüş süreci için son bir buçuk ayda kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığının uygulamaya koyduğu 'Sağlıklı Turizm Belgesi', turistlere tatillerini gönül rahatlığıyla geçirebilecekleri güvenli bir tatil hizmeti sunulmasını sağlayacak. Bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak belgenin ilgili bakanlıkların katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlandığını hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programın ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. TÜROFED, TÜROB ve TÜRYİD gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alarak birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda yetkili kuruluşları belirlediklerine işaret eden Bakan Ersoy, bu belge ile konaklama ve yeme-içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleneceğini kaydetti. 'Sağlıklı Turizm Belgesi' verecek kuruluşların yetkinlikleri bakımından aynı zamanda Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından da onaylanmış durumda olduğunu belirten Bakan Ersoy, bugün itibarıyla belge verecek TÜRKAK onaylı kuruluşların www.tga.gov.tr internet adresinden ilan edileceğini bildirdi.

BELGEYİ ALMAK ZORUNLU DEĞİL

Gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet verdiğini tescillemek isteyen tesisleri belgeyi almak üzere başvuruda bulunmaya davet eden Bakan Ersoy, belgenin kesinlikle zorunlu olmadığını vurguladı. Ancak belge sahibi işletmelerin artmasıyla birlikte turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağına inandıklarını belirten Bakan Ersoy, bu belgeyi verecek kuruluşların uluslararası geçerlilikte gerekli akreditasyon standartlarına ve yetkinliğe sahip olduğuna işaret etti.

BELGELİ TESİSLER BAKANLIK SİTESİNDEN DUYURULACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan uygulama ile belge vermeye yetkili akreditasyon firmaları, hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi yapacaklar. Bu firmalar yapacakları değerlendirmelere ilişkin raporlar düzenleyecek, başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderip kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetleyecekler. TÜRKAK onaylı denetleme ve belgelendirme işletmeleri dışında bu konuda çalışmak isteyen diğer işletmeler de gerekli yetkinliğe sahip olmaları ve akreditasyonlarının TÜRKAK tarafından teyit edilmeleri halinde denetim yapabilecekler. Belgeyi alan tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden ayrıca duyurulacak. Tesislere gelen konuklar 'Sağlıklı Turizm Belgesi'nde belgenin logosunu, denetime ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı karekod uygulamasını ve denetleyici firmanın logosunu görebilecek.

Konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlayan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' hakkındaki tüm bilgilere ve kriterlere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının www.tga.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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