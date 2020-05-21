'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başvuru koşulları belli oldu
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'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başvuru koşulları belli oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' çerçevesinde belge verecek Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon kurumları ile belgenin alım koşulları belli oldu.

'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' başvuru koşulları belli oldu
21.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:19

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' çerçevesinde belge verecek Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı akreditasyon kurumları ile belgenin alım koşulları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türk turizminin normale dönüş süreci için son 1.5 ayda son derece kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren Bakanlığın uygulamaya koyduğu 'Sağlıklı Turizm Belgesi', turistlere tatillerini gönül rahatlığıyla geçirebilecekleri güvenli bir tatil hizmeti sunulmasını sağlayacak. Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak belgenin ilgili bakanlıkların katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlandığını hatırlattı. 

Bakan Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alarak, birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda yetkili kuruluşları belirlediklerine işaret ederek, belge ile konaklama ve yeme- içme tesislerinin ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleneceğini kaydetti. 'Sağlıklı Turizm Belgesi'ni verecek kuruluşların yetkinlikleri bakımından aynı zamanda TÜRKAK tarafından da onaylanmış durumda olduğunu belirten Bakan Ersoy, bugün itibarıyla Sağlıklı Turizm Belgesi'ni verecek TÜRKAK onaylı kuruluşların www.tga.gov.tr internet adresinden ilan edileceğini bildirdi. 'BELGEYİ ALMAK ZORUNLU DEĞİL'Bakan Ersoy, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmet verdiğini tescillemek isteyen tesisleri, açıklanan bu kuruluşlar arasından tercih edecekleri işletmelere belgeyi almak üzere başvuruda bulunmaya davet ederek, belgenin kesinlikle zorunlu olmadığını vurguladı. Ancak belge sahibi işletmelerin artmasıyla birlikte turizm sektöründeki normalleşmenin de hızlanacağına inandıklarını belirten Bakan Ersoy, bu belgeyi verecek kuruluşların uluslararası geçerlilikte gerekli akreditasyon standartlarına ve yetkinliğe sahip olduğuna işaret etti.BELGELİ TESİSLER BAKANLIK SİTESİNDEN DUYURULACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan uygulama ile belge vermeye yetkili akreditasyon firmaları hijyen ve sağlık denetimi ile uygunluk değerlendirmesi yapacak. Bu firmalar yapacakları değerlendirmelere ilişkin raporlar düzenleyecek, başvuruda bulunan tesislere düzenli olarak denetçi gönderip kriterlere uygun hizmet verilip verilmediğini denetleyecek. TÜRKAK onaylı denetleme ve belgelendirme işletmeleri dışında bu konuda çalışmak isteyen diğer işletmeler de gerekli yetkinliğe sahip olmaları ve akreditasyonlarının TÜRKAK tarafından teyit edilmeleri halinde denetim yapabilecek. Belgeyi alan tesisler ise Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden ayrıca duyurulacak. Tesislere gelen konuklar 'Sağlıklı Turizm Belgesi'nde belgenin logosunu, denetime ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı karekod uygulamasını ve denetleyici firmanın logosunu görebilecek. Konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlayan 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' hakkındaki tüm bilgilere ve kriterlere Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının www.tga.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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