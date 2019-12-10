: Sağlıklı süte erişim, üreticinin ayakta kalabilmesine bağlı

10.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:47

Sütten geçimini sağlayamayan üreticiler hayvanlarını keserek ayakta durmaya çalışıyor. Süt üretimi, 2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 5 oranında düştü. Süt üretimindeki düşüş gıda güvenliğine ilişkin bir tehlikenin de işareti. Çiftçinin geçim sıkıntısı arttıkça sağlıklı ve doğal üretim için gerekli olan maliyetleri karşılamak güçleşiyor.

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