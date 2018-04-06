Sağlıklı Su İçin Nsf Belgesi Önemli!

Canlılarda hücre ve doku yapısının korunması ve devamı doğrudan suya bağlıdır.

Hayat kaynağı olan suyun temizliği ve sağlıklı olması çok önemlidir. Günümüzde su, kaynağından kullanıma sunuluncaya kadar klorlama işlemi, tesisattan kaynaklanan atıklar, boruların düzenli bakım yapılmamasından kaynaklı tortular ile kalitesi değişmekte ve direkt kullanım için uygun halde olamamaktır.

Su arıtma cihazları ev ve iş yerleri için istenilen zamanda istenilen miktarda su sağlaması ve ekonomik olması nedeniyle büyük kolaylık sağlamaktadır. İşte bu yüzden doğadaki su kaynaklarının korunması için filtreleme sistemlerine daha çok ihtiyaç var. Su filtreleme sistemlerini güncelleyen QNET, yeni cihazı 9 aşamalı filtreli HomePure Nova ile içme suyunda sağlığı olumsuz etkileyen maddeleri daha iyi ayrıştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nin verdiği NSF belgesine sahip HomePure Nova kaliteli ve temiz suya kolayca ulaşmayı sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, gelişmekte olan ülkelerdeki şehir sakinlerinin % 50'sinden fazlası, güvenli içme suyuna erişimin yetersizliği ile ilgili hastalıklardan etkileniyor. Kirlenmiş içme suyunun her yıl 500 000'den fazla diyare ölümüne sebep oluyor. Bu hassas konuda NSF belgesine dikkat çeken NSF Ortadoğu Genel Direktörü Christian Kurdy, arıtma cihazlarının önemini vurgulayarak "1944 yılında kurulan NSF International, insan sağlığını ve çevreyi küresel ölçekte koruma ve geliştirme taahhüdünde bulunuyor.Halk sağlığı ve çevre için standart geliştirme, ürün sertifikası, test, denetim, eğitim ve risk yönetimi sağlayan bağımsız bir kuruluş olan NSF, düzenli ve sürekli kontroller sağlıyor. NSF belgesine sahip olmayan cihazlar konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.