Sağlıklı Sokaklar İçin İlk Adım Atıldı

Alper Taşdelen: "Projeyle, kentte nefes alınacak, temiz, güvenli, sağlıklı alanlar yaratmayı, vatandaşlara hareket özgürlüğü sağlamayı, her yaşın ve her kesimin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz.

Alper Taşdelen: "Projeyle, kentte nefes alınacak, temiz, güvenli, sağlıklı alanlar yaratmayı, vatandaşlara hareket özgürlüğü sağlamayı, her yaşın ve her kesimin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. "

Katılımcı belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Çankaya Belediyesi, pilot bölge seçilen Bahçelievler'de bölge halkının görüşleri ile şekillenen "Sağlıklı Sokaklar Projesi"ni tanıttı. 9 Temmuz'da Metin Oktay Parkı'nda gün boyu süren etkinliğe, Bahçelievler sakinlerinin yanı sıra, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Çankaya Belediyesi, tüm dünyada örnek oluşturacak bir 'katılımcı belediyecilik' projesine daha imza attı. Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve ARUP iş birliği ile hazırladığı "Sağlıklı Sokaklar Projesi" görücüye çıktı. Katılımcı Belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Çankaya, pilot bölge seçilen Bahçelievler'de bölge halkının görüşleri ile şekillenen "Sağlıklı Sokaklar Projesi"ni tanıttı. 9 Temmuz'da Metin Oktay Parkı'nda gün boyu süren tanıtım etkinliğine, Bahçelievler sakinlerinin yanı sıra, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Proje için pilot uygulama alanı olarak seçilen Bahçelievler 70, 71 ve 74"üncü sokakların proje çerçevesinde sağlıklı dönüşümünün sunulduğu ve soru cevaplarla devam eden etkinlikle Çankaya'da sağlıklı, temiz, güvenli ve yürünebilir sokakların oluşturulması için önemli bir adım atıldı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her proje ve çalışmada olduğu gibi Çankaya'nın temel ilkelerinden biri olan katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ve uluslararası bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti. Halkın yaşadığı sokakta görmek istediği her unsuru çalışmaya dahil ederek, halka ve sivil toplum örgütlerine sorarak projeyi şekillendirdiklerini belirten Taşdelen, "Pilot bölge olarak seçtiğimiz Bahçelievler'deki sokaklarımızın, aydınlatmalarından, kaldırımlarına, parklarından yeşil dokusuna, ağaçlarına kadar her bir unsuru, halkımıza, uzmanlara sorarak yeniden ele aldık. Projeyle, kentte nefes alınacak, temiz, güvenli, sağlıklı alanlar yaratmayı, vatandaşlara hareket özgürlüğü sağlamayı, kentte yürümeyi keyifli hale getirecek yeşil alanlar yaratmayı, her yaşın ve her kesimin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

TEMİZ, SAĞLIKLI SOKAKLAR

Sağlıklı Sokaklar Projesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün "Sağlık 2020" temel politikasını oluşturan "Herkes için sağlık, sağlık ve sosyal hizmet politikalarında eşitlik ve yaşam boyu sağlık" ilkesine dayanıyor. Projenin temel hedefi topluluk duygusunun güçlendirilerek; temiz, güvenli, yürünebilir sokaklar ve içinde yaşadığı herkesi düşünen sağlıklı bir kent tasarımının oluşması. Proje, toplu taşımaya erişilebilirliğini kolaylaştırma, kullanılırlığını artırma ve bisiklete binmeyi teşvik ile motorlu taşıt trafiğini en aza indirerek, hava kirliliği ve gürültüyü azaltma hedeflerini de içeriyor.

Kaynak: Habermetre