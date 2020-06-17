Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
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Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları

Kilo vermek ve sağlıklı beslenmek için öğünlerinizde salatalara yer veriyorsunuz ama salatalarınızı yaparken dikkatli davranmazsanız sağlığınız için o kadar da faydalı olmayabilirler.

Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları
17.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:21

Sofralarınıza sağlık getiren salataları yanlış şekilde hazırlarsanız salatanız sağlığınız risk unsuru haline gelebilir. Bu yüzden salata yaparken bazı noktalara dikkat etmelisiniz.

SOS KULLANMAYIN

Salatalarınıza sos eklediğinizde kalori miktarının artmasına ve sizin için sağlıksız bir hale gelmesine neden olursunuz. Bu yüzden sos ilavesi yerine zeytinyağı ya da elma sirkesi kullanmak daha mantıklı seçimler olacaktır.

Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları

BEKLETMEYİN

Salata için kullanılan besinler değerlerini çabuk kaybeden gıdalardır. Bu yüzden salatanızı yapınca kısa sürede tüketmelisiniz. Böylece salatanız besin değerlerini yitirmeden tüketmiş olacaksınız. Eğer salatanızı bekletmek zorundaysanız salatayı hazırlamadan önce malzemeleri kapalı kaba alın ve buzdolabında muhafaza edin.

Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları

DOĞRAMA TAHTASI SEÇİMİ

Doğrama tahtası kullanırken doğramak için kullandığınız tahtayı tercih etmemelisiniz. Buna dikkat ederek salatanıza mikroorganizmaların bulaşmasını engellemiş olursunuz.

Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları

YIKAMAYA DİKKAT

Salatalar sizi birçok hastalığa karşı korumayı sağlar. Ancak onları doğru şekilde yıkamazsanız sağlığınızı korumadığı gibi farklı hastalıklara da neden olabilir. Salata malzemelerini yıkamak için bir kabın içine su doldurup içine sirke ekleyin. Musluk altında yıkadığınız salata malzemelerini sirkeli su kabında bekletin. Bu işlemden sonra salata malzemelerini tekrar yıkayıp salatanızı hazırlayın.

Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları

TAHTA BIÇAK KULLANIN

Yeşillikleri doğramak için metal değil tahta bıçak kullanın. Böylece salatanızın vitamin ve mineral kaybını engellemiş olacaksınız. Çünkü metal bıçaklama doğrama yapmak besinlerde vitamin ve mineral kaybına yol açıyor.

Sağlıklı salata yapmanın püf noktaları

ÖNCE YIKAYIN SONRA DOĞRAYIN

Salata hazırlanırken yıkama işlemi doğramadan önce yapılmalıdır. İyice yıkanan malzemeler metal veya ahşap bıçak kullanılarak doğranabilir, el ile de parçalama yapılabilir. Böylece salatanızın besinleri kaybolmadan salata tabağınıza gelmiş olur.

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