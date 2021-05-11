Sağlıklı oruç için süt ve süt ürünleri tercih edin
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Sağlıklı oruç için süt ve süt ürünleri tercih edin

Sağlıklı oruç için süt ve süt ürünleri tercih edin
Bültenler - Haberler | Güncel

Ramazan ayında, hem tutulan oruç süresinin uzunluğu hem de pandemi sebebi ile bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğine vurgu yapan Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık "Pandemi nedeniyle doğru beslenme ve bol sıvı alımı daha da önemli hale geldi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüketilmesi gereken gıdalar ve doğru beslenme konuları daha çok gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar, içerisinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi günlerinde oruç tutarken bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ve vücuttaki sıvı dengesinin korunması için süt ve süt ürünlerinin tüketiminin önemini vurguluyor.

Vücudun sıvı dengesinin korunması açısından oruç tutan kişilerin sıvı tüketimi konusunda dikkatli olması gerekiyor. İftar ve sahurda vücudun gün içinde yaşadığı sıvı kaybını gidermeye yardımcı olmak üzere suyun yanı sıra, süt, ayran ve kefir gibi içeceklerden de faydalanılabilir. Proteince zengin olan bu gıdalar midenin boşalma süresini uzatmakta, acıkmayı geciktirmekte ve tokluk hissi yaratmakta. Bu bağlamda protein içeriği yüksek olan süt ve süt ürünleri tokluk hissi verirken, aynı zamanda vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamaktadır. Yoğurt da Ramazan menüsünde mutlaka yer almalıdır" dedi.

Süt ve süt ürünlerinin sahurda tüketilmesiyle daha uzun süreli tokluk hissi yaşanabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Artık, süt ve süt ürünlerinin, bileşimindeki karbonhidrat, protein, yağ, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, B vitaminleri ile daha birçok aktif ögeyi içinde dengeli olarak barındıran önemli gıda maddeleri olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Bültenler

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