Sağlıklı okul çantası, vücut ağırlığınızın %10 'unu geçmemeli
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Sağlıklı okul çantası, vücut ağırlığınızın %10 'unu geçmemeli

Birgül Elmas Bodur, " Çocukların omurgaları çok esnek olduğu için dikkatsiz kullanımda eklenince sırt, bel ve eklem ağrıları ortaya çıkabilir. Sorunun devamında ise skolyoz sorunu ile karşılaşabiliriz " ifadelerini kullandı.

Sağlıklı okul çantası, vücut ağırlığınızın %10 'unu geçmemeli
18.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:03

Okulların açılmasına kısa bir süre kala ise çarşı pazarda geçtiğimiz senelere nazaran azda olsa alışveriş telaşı başladı.Birbirinden renkli, albenisi olan okul malzemeleri çocukların dikkatini çekerken uzmanlar velileri özellikle çanta seçimi konusunda uyardı.

Vücut Ağırlığınızın Yüzde 10 'unu Geçmemeli

Çanta seçiminin ve kullanımın büyük önem taşıdığını vurgulay Fizyoterapist Birgül Elmas Bodur, "Çocukta sırt, bel ağrılarının yanı sıra kolda uyuşma, güçsüzlük ve yorgunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Bu sorunların uzun süre sürmesinde ise o yaşlarda omurga esnek bir yapıda olduğu için skolyoz, duruş bozuklukları gibi daha ciddi sorunlar ile karşılaşabiliriz. Kullanımı ve seçimi en çok önem taşıyan malzeme diyebiliriz. Çünkü okula gidip gelirken çocuklarımıza eşlik ediyor. Çanta seçerken çocuğunuzun sırtına oturduğuna emin olun.Aksi takdirde, omurgada yanlış hizalamaya ve ağrıya neden olabilir. Tek askılı değil, çift askılı olmasına özen gösterin ağırlık yoksa tek tarafa yüklenebilir.Sırt dayama pedi rahat olmalı. İçeriden kalem defter kitap ucu gibi rahatsızlıklar ile karşılaşılmamalı.Alacağınız çanta da hafif olmalı çünkü çanta ve içindeki eşyaların ağırlığı kişinin vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli.Bu seçimlerde tekerlekli çantalarda yer alabilir. Burada da kilit nokta çocuk çekerken çok eğilmemesi gerekiyor" dedi.

Seçim Kadar Kullanıma Dikkat!

Çanta seçimi kadar kullanıma da dikkat edilmesini belirten Elmas sözlerini şöyle sürdürdü: "Çantalarınızı doldururken, arka tarafa kitaplar ve defterler gibi daha ağır eşyaları ön tarafa ise daha hafif şeyleri koyun. Bunu yapmak, yanlış duruşu önleyecek ve yürürken dengeyi korumaya yardımcı olacaktır. Çantalar tek taraflı takılarak kullanılmamalı. Çanta yükünün eşit şekilde dağılması için askılar eşit uzunlukta olması gerekiyor. Askılar aynı zamanda vücuda yakın olmalı.Çanta belinizdeyken özellikle de ağırsa öne doğru eğilmeyin, bu işlemi çömelerek yapın."

Kaynak: Bültenler

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