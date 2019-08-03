"Sağlıklı Nesiller" için eğitim

Diyarbakır'da yaz Kur'an kurslarında "Sağlıklı Nesiller" etkinliği gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nce, "Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki" konularında farkındalığın arttırılması amacıyla yaz Kur'an kurslarının düzenlendiği camilerde eğitim veriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetlerine bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi koordinasyonu ekipleri, camilerde açılan Kur'an kurslarına katılan çocuklara "Sağlıklı beslenme, sağlıklı su tüketimi, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı yaşam için hijyen kuralları" kapsamında eğitim verip, sağlık taraması yapıyor.

Kaynak: AA